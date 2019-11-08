反修例風暴席捲各大學校園，昨日中文大學舉行畢業禮，結果又變成政治戰場。學生戴上黑色面罩或V煞面具，沿途舉標語叫口號唱港獨歌，到了典禮正式開始，奏國歌時人人背對主禮台，又在校內塗鴉。結果畢業禮還未完結，校方便宣告腰斬，校長段崇智在保安保護下匆忙離開。

最可圈可點的是，段崇智在頒授學位前發言，他放棄照稿讀，聲稱要和學生講心底話，呼籲學生要尊重和包容不同意見，因為社會由不同價值觀和生活方式的人組成，學生畢業後踏足社會就會面對不同的人云云，言下之意是學生若繼續唯我獨尊，獨斷獨行，必難容於社會。這確是實情，也是顯淺不過的道理，香港的成功屬於七百多萬人和幾代人的努力，不是專屬於這些年輕人的，任何訴求的表達都要合情合理合法，不是誰大誰惡誰正確。問題是，這些說話由「段爸」說出來，不是很諷刺嗎？

大家必定記得，中大女生哭訴遭警方「性侵」的對話會上，學生口中的「段狗」起初堅拒譴責警暴，惟在學生脅迫舉行閉門會議後，一切有了一百八十度轉變。為求脫身，校長在沒有任何查證下，承諾發出聲明譴責警方，要求港府在機制以外調查警隊。結果，段狗一夜間變成學生口中的段爸，避過被批鬥一劫。殊不知蜜月期這麼短暫，段爸委曲奉迎仍換不到學生尊重，在畢業禮上大吵大鬧，醜出全城。

這就是綏靖投降、姑息養奸的惡果。這些所謂大學生、「未來社會主人翁」得寸進尺，完全不知尊重為何物，連對別人的基本禮貌也欠奉。他們為了得到自己想要的，遇神殺神、遇佛殺佛，誰不跪低批鬥誰、暴打誰，這就是他們口中的民主。最不堪的是，這股脅迫校長跪低的歪風吹遍各大學，昨日科大畢業禮又是一片混亂，令人煩不勝煩。段爸跪低已證實徒勞，只有辱沒自己人格和聲譽而已，其他大學校長還要學嗎？