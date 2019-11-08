香港反對派有一位政黨高層人員參加今屆區議會選舉，在一天的選舉工程完結後返家，他聲稱被兩輛汽車跟蹤，最後座駕的車尾被撞毀，對方疾馳而去。事發後，這位老兄十分憤怒，呼籲對頭人膽子夠的，不妨將他砍死，更說橫豎香港已到了無法無天的地步，他索性支持反對派部分人提出的全港「攬炒」建議。

這位候選者所說的對頭人，估計應該是指建制派，他認為今次事件是親政府力量恐嚇他。此君不信任警方，所以事發後沒有報警，更揚言不會向惡勢力屈服！

建制派是否會用如此卑劣的方式去恐嚇競選對手，不得而知，人家姑妄言之，我便姑妄聽之，正如車公靈籤多年前對香港命運的批斷所說：「何為邪鬼何為神，神鬼如何兩不分」。這年頭正中有邪、忠奸難辨，很多事情都不容易說得清。但是筆者對親政府力量衷心的建言是一句話：對反對派的批評，有則改之，無則加勉。

所謂「身正不怕日影斜」，如果反對派用鬼魊伎倆對付你，你也不能以同等手段還以顏色，一切必須依法而行，因為樹立良好社會風氣，是執政者和建制陣營的責任。假如對方向你耍無賴，你就跟他鬥無賴，民心就會敗壞；若然帶頭行歪道的還是在上位者，後果就更加不堪設想。

平情而論，部分市民對政府、警方失去信心是可以理解的，譬如元朗「七二一」事件，至今撲朔迷離，始終未能充分對公眾作交代。政府以往建立多年的公信力，在今次反修例運動中確是明顯失分，但偶有做錯不打緊，盡快彌補，千萬別種下更多新的業障便是。要修補警民關係不難，警方大可以先伸出橄欖枝，主動聯絡一些近期受襲而不敢報警的市民，提出會全力予以協助。對方初時或許不接受，但慢慢終會被你誠意所感的。