國家主席習近平在北京會見特首林鄭月娥，據稱林鄭事前並不知情，係臨時「加碼」，這使林鄭喜出望外，展現反修例風暴以來前所未見的笑靨！而繼獲習主席接見並高度認同和肯定她「止暴制亂」的工作，林鄭又獲主管港澳事務的國務院副總理韓正接見。

林鄭既然先獲國家主席接見，且高度信任和支持她繼續依法施政，韓正的話能跳出習主席的「一錘定音」嗎？是以韓正強調中央一如既往堅定支持特區政府和警隊，以及對林鄭和特區政府的工作予以肯定，也是必然的。

稍為對中國歷史有點認識的，都知道在古代，御史是監察官，是皇帝和官吏溝通的橋樑，史家錢穆指御史有「平衡」的作用，透過御史，即使有對社會的不同意見，也不至於直接摩擦，換言之，御史有調和潤滑的作用。當然，在特別開明的皇帝治下，也可以給皇帝提意見。

有論者認為，既然是監督，就有特權，可以聞風上奏，但給皇帝提意見自然就免了，彈劾大官或者給大官提意見也沒戲了，實在忍不住要說，也只能就芝麻綠豆大點的官，說點芝麻綠豆大點的事兒。就這樣，歷史上的不少盛世，群臣變成「沉默是金」的信徒，大家都成了「立仗臣」！換言之，朝廷不就養着一班廢柴，養着一班霸着毛坑不拉矢的「空談戰士」？

林鄭止暴制亂無方，這是當前百姓的共識，如何恢復社會秩序？靠把口「有信心」就得？當前被捕示威者突破三千人，惟截至上月底只得五百多人被控，而至昨日只有一人被定罪！更可嘆嘅係公務員「籠裏雞作反」愈揭愈多，「吃飯砸鍋」時有所聞，特區政府連十八萬公務員都無力管治，林鄭的「信心」何來？而「避政司司長」鄭若驊檢控不力，加上其能力有限，真檢控時又經常甩轆，這樣一班「空談戰士」，想止咳都難，更遑論止亂！林鄭的笑靨，不會為香港帶來明媚陽光！