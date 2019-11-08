香港人最大的苦惱是居住，最深的痛苦是樓價！居不易，是香港陷入五個月暴亂的一大原因，可是打砸燒連月，香港樓價沒能打沉，最近更開始新一輪價格飛升。香港樓市讓人感到絕望，那就看看美國加州如何救「樓災」吧。

總部在加州的蘋果公司最近大出風頭，並非發布新機，而是發布樓市新招。該公司行政總裁庫克宣布，集團將出資二十五億美元助加州政府緩解樓價上漲、住房短缺問題。一家企業出錢又出地，大手筆得令人咋舌。為甚麼蘋果會這麼做？庫克說：「公司對加州的住房危機有『深切的責任』。」說白了，原因只是蘋果的總部位於加州丘珀蒂諾市，而蘋果創辦人喬布斯的故居也在加州。蘋果的行動是對這塊土地的感恩與回饋。

按照庫克的大計，十億美元會投入到與州政府官員聯合管理的基金，協助可能面臨償付問題的住房項目；另外十億美元注入州政府運作的基金，向當地教師、護士、警察、消防員等首次置業者提供財務協助；還有，據報蘋果擬把加州聖何塞北部約十七公頃土地用以興建三千多個經濟型居住單位，這塊地的價值高達三億美元。

大手筆計劃引起不少關注及震撼，無獨有偶，香港一眾地產發展商最近也在捐地借地捐資，協助基層安居，但港商們對這塊土地的感恩與回饋，相形見大絀，能不汗顏乎？港人可能好奇，加州的樓價到底有多驚人呢？據美國房產網的資料，加州待售物業年中的叫價中位數為七十二萬美元（約五百六十萬港元），像三藩市及聖何塞這類核心城市的待售物業造價中位數則超過一百萬美元，即一個物業動輒近千萬港元。

看了這組數字，香港人恐會忍不住感嘆，加州的樓價距離香港差遠了，但當地政府及商界已急不及待介入危機，避免社會出現躁動。香港政商界卻冷漠多年，坐看樓市成「災」，暴亂有因有果，禍源絕非簡單。