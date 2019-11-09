世界視線：通烏門愈炒愈熱　蓬佩奧會否跳船

美國國務卿蓬佩奧最近頻繁回到家鄉堪薩斯州，有傳言指蓬佩奧正為辭任國務卿，為競選該州參議員席位鋪路。

被當地媒體問到是否有意掛冠時，蓬佩奧強調，只要總統特朗普一天任用他，他都會緊守崗位，但正如學者指出，儘管蓬佩奧可以辯稱，自己可以在不影響履行國務卿職務的情況下考慮競選，但一個現職國務卿「不務正業」四處閒逛，做法頗不尋常。另一方面，媒體引述一名來自美國「親密盟友」的外交人員，稱最近曾跟美國國務院的同行會面，期間沒有按慣例展望明年工作協調，似乎暗示美國國務院領導層短期內可能出現變化。

更不尋常的是，共和黨參議院領袖麥康奈爾最近公開為蓬佩奧參選堪薩斯州參議員背書。堪薩斯州參議員羅伯茨將於明年退任，前州務卿科巴赫一八年競選州長失利後捲土重來，共和黨人普遍擔心科氏比特朗普更偏激的移民政策，會讓民主黨人有機可乘，問題是區區一個參議院席位，值得「小題大作」，出動國務卿來競逐嗎？

華盛頓政圈一直傳言，蓬佩奧政治野心不小，大有問鼎白宮寶座之勢，很難想像他會「退而求其次」，去當一個參議員。部長級回鍋參選議員的，尚有前司法部長塞申斯，據聞他有意捲土重來，參選亞拉巴馬州聯邦參議員。然而塞申斯是失意政客，蓬佩奧則是特氏的「寵兒」，兩者不能相提並論。

蓬佩奧遇到最大的問題，是隨着國會彈劾總統的調查愈來愈深入，更多國務院官員出席作供，但蓬佩奧卻被指無力保護下屬。特別是前美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇作出對特朗普不利的證詞後，遭到包括特氏私人律師朱利安尼在內的總統盟友猛烈攻擊。據蓬佩奧一位前高級助理表示，他曾三次請求蓬佩奧公開力挺約萬諾維奇，卻遭到對方無視。據報道，國務院現時士氣低落，不少官員批評蓬氏只顧擦特朗普的鞋而不顧他們的死活。

當然，蓬佩奧若真的轉換賽道主攻參院，也可能是評估特朗普未必能挺得過今次彈劾，先行「跳船」切割。蓬佩奧未來的動向，可視為特朗普政治行情的風向標。