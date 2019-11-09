產評：Ａ股引資不足喜　落實改革更實際

近日有國際指數公司宣布提升中國A股在旗下指數系列的比重，意味將有更多指數基金流入內地股市。惟別忘記，一個金融市場由封閉至全面開放，需要經歷一段漫長的過程，且當中充滿挑戰。投資者切忌對市場開放及外資流入存有過分憧憬，而忽略當前嚴峻的經濟結構性問題。

今年三月，MSCI明晟宣布將分階段把A股在MSCI全球基準指數中的納入因子，由5%提高至20%，最新情況將於本月廿六日收市後實施。指數調整後，A股於MSCI新興市場指數的比重將增至4.1%。加上其他國際指數公司亦將分階段把A股納入，市場預期將有數以千億元計的資金流入內地股市。

然而，參考其他獲國際指數公司納入的亞洲區市場，由零至完全納入，過程動輒要八至十年，且期間股市表現有起有落，實不宜對中短期內地股市盲目樂觀。

事實上，中美貿易談判雖有進展，但一日未簽協議，一日都有變數。更何況，以美國總統特朗普的善變性格，盟友是用來背叛的，協議是用來撕毀的，其於國際問題上反口覆舌屢見不鮮。如今即使能於特朗普備受內部彈劾困擾之時，中美雙方簽得一份中期貿易協議，也難保因應明年總統大選，特朗普又會以大打「中國牌」來爭取選票，故圍繞中國經濟的外部風險，實不宜低估。

至於中國內部情況，雖然十月份出口有所改善，但相信乃季節性因素，以及廠商在中美談判前，提早出貨至美國有關，故單月表現不足以確認外貿形勢轉穩。反而，第三季度內地經濟增長明顯放緩，企業債務違約消息不絕於耳，年底前就業市場形勢不妙，明年內地企業更將踏入還債高峰期。在這個時候，加大開放金融市場，變相加劇外來競爭，對於水深火熱的內地企業，尤其是長年受國策保護、競爭力嚴重不足的國有企業，更可能是一道「催命符」！

中國經濟改革長路漫漫，近兩年經歷過「一帶一路」、「中國製造2025」等高調口號惹來的外部反彈，當局宜謹慎處理金融市場對外開放。二○一五年的A股大冧市的情景仍歷歷在目，當金融門戶進一步打開，一旦政策再有重大失誤，就難再靠「國家隊」救火了。與其在吹噓將有多少資金流入A股市場，倒不如踏踏實實，步步為營，爭取時間落實金融市場各項基建改革，完善市場機制、法則與監管制度，加強投資者教育、市場化及資訊透明度，全方位提升金融市場抵禦風險的能力，這才是當務之急！