正論：經濟插水失業增　墨守成規怎紓困

昨日立冬，天氣略帶涼意，卻吹不熄暴亂怒火。美國華特迪士尼公布今年第四季業績，香港迪士尼營運收入減少逾四億港元，預料今個財政年度全年營運收入暴減逾廿一億港元。這僅是經濟插水的冰山一角，更多打工仔手停口停，偏偏港府對特事特辦藉口多多，如何走出經濟困局，令人惆悵。

面對經濟急劇轉壞，餐飲、零售及旅遊業界失業率節節上升，受影響的豈止主題樂園，從業員無工開、被迫放無薪假甚至被辭退者比比皆是。立法會議員紛紛要求港府加強支援打工仔就業，例如當局八月推出的「特別‧愛增值」計劃提供的津貼過少，每月四千港元的津貼金額標準已沿用廿多年，追不上物價，而且同原有的再培訓計劃沒有分別，促港府提高津貼金額；又如成立失業援助金，為受影響最深的打工仔提供交通、膳食等額外津貼以解燃眉之急。

這些建議都具有針對性和迫切性，單是處於吊鹽水狀態的旅遊業界，逾八成導遊無工開，酒店要減價促銷，旅行社、賓館更面臨倒閉潮。何況產業環環相扣，與之相關的餐飲及零售業一損俱損，連帶物流、經貿等活動都大受打擊。專家預料明年經濟才見真章，隨着新一屆大學畢業生投入勞動市場，大企業減少甚至凍結招聘，未來失業率上升已可斷言。在這樣的情況下，議員要求港府加碼紓困可謂合情合理。

很可惜，港府一味墨守成規，諸多搪塞，勞福局局長羅致光聲稱，成立失業援助金等全新制度，需要提交立法會審議，再待財委會撥款，「到二○二一年都未做到」；至於提高計劃津貼金額，雖然表示歡迎社會討論，但強調現在最重要是止暴制亂。別人說東他說西，所謂討論無非拖字訣，如此官僚思維，別說止暴制亂遙遙無期，指望港府帶領香港走出經濟困局更是緣木求魚。

非常時期用非常手段，香港現正處於生死存亡之秋，港府好應該急民所急，特事特辦，紓困措施必須起立竿見影的效果。無奈事與願違，當局只知按本子辦事，高官個個「使把口」止暴、「使把口」紓困，至今無濟於事。沒錯，港府先後推出三輪紓困措施，合共用了超過六百億元，不可謂不大手筆，但成效不彰，按人頭補貼旅行社猶如杯水車薪，資助運輸燃料開支聊備一格，豁免一千幾百元的牌費更連小恩小惠也談不上。財爺陳茂波日前又侃侃而談，表示有意推出更多紓困措施，但對於外界要求推出消費券直接刺激經濟，他又大耍太極，搬出外國例子強調成效輕微，反而呼籲地產商減租。何謂不務正業、敷衍塞責，這就是人辦。

回歸廿二年的驗證證明，香港不差錢，只差有承擔有魄力的管治人才。今次的反修例風暴將「港人無能治港」的問題暴露無遺，廢官坐而論道，縮骨卸膊，不是想辦法解決問題，而是想辦法推開問題，甚至他們本身就是問題所在。香港如何跨過這一道坎，實在不容樂觀。