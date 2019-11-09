神州觀察：遊樂設施缺監管　遊人橋上慘斷魂

內地不少景區都有網紅「搖擺橋」項目，但近日在湖南常德桃源縣楓林花海景區，五十多歲男子因不慎從橋上跌落氣墊上，最終搶救無效死亡，事件令搖擺橋的風險及安全監管問題備受關注，再次折射出內地探險遊樂設施普遍缺乏安全標準和監管，地方政府依然麻木不仁。

據報事後家屬認為，景區在網紅搖擺橋的安全監管和風險控制方面均有問題，對事件具有不可推卸的責任。理據是搖擺橋作為遊樂設施，景區不能提供任何安全報告，同時應急救援能力欠缺。景區方面就辯稱，搖擺橋已營運約一年，超過十萬人次體驗過，因而不認為從橋面跌落氣墊會造成死亡。不過卻承認，搖擺橋作為新興遊樂設施，國家並沒有關於特種設備相關的安全標準。

搖擺橋又名水上吊橋、搖搖橋等，近年成為許多年輕人的探險娛樂。該項目投資低廉，最高造價不到十萬元，結構非常簡單，只需有水池、溪流或空地與搖擺橋兩大構成即可營運，低成本高回報，因而全國旅遊景區，甚至一般遊樂場都一哄而上，連無資質廠家都能建造，既無行業質量規範，亦無國家規定安全標準，更沒經過質檢部門驗收。

事實上，民眾到遊樂場玩樂，就是因為相信是安全的，人身安全保障實際上已交給了景區管理方，景區所在地政府也有責任監管景區安全，尤其是沒有安全標準的設施，不經驗收就投入營運，所謂網紅橋根本就沒有安全保障，不但景區負有責任，當地政府在監管上也難辭其咎。

「節日假期客紛紛，橋上行人欲斷魂」，存在安全隱患的不僅是搖擺橋，還有近期紅極一時的玻璃橋、玻璃棧道、玻璃滑道等觀光設施，目前全國各地單是玻璃橋至少已有約二千三百座，每到長假期都擠爆人潮，雖然刺激，卻險象環生，缺乏安全保障；過去幾年傷亡事故亦頻發，有指河北、湖南、廣東等地多個景區近期都已關停了玻璃橋項目。

目前玻璃橋、棧道等高空玻璃景觀，與搖擺橋一樣，缺少法律法規層面的安全保障。而最大的問題仍是無行業規範、無驗收標準、無監管主體。市場監督局只管營業執照，應急部門和旅遊部門監管內容中，沒有玻璃橋和搖擺橋，政府部門之間互相推諉，令玻璃橋和搖擺橋等遊樂項目成了監管真空地帶。

顯然，當局要盡快明確相關政府部門對各新興遊樂設施的安全監管職責，建立配套的安全監管體系，規範建造方和運營方的准入資質，出台權威、科學的設計、建設、驗收和運營標準。同時要立即組織專家對玻璃橋和搖擺橋等項目展開全國性徹查，消除安全隱患。勿再讓遊樂場變成奪命場，遊客開心之旅變成驚恐之旅。