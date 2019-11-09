功夫茶：租置計劃問題多　房策斷估無痛苦

林鄭早前發表新一份施政報告，咬牙切齒話本屆政府將以破格思維、多措並舉助市民安居，滿足市民住房需求係重中之重喎！嗱，短期措施就多籮籮，例如試行「社會房屋共享計劃」、協助非牟利機構喺閒置土地興建預製組合屋等等。

嘩，「房事」策略果然如繁花盛開，霎時間都幾嬌美；之不過計劃見效需時，加上官僚處事，個個好似食咗幾擔豬油，研究得來諮詢得去，蚊都瞓蛇都死！「房事」依然高高掛起，大紅燈籠都被雨打風吹去！

嗱，施政報告又提出，加快推售現時「租者置其屋」計劃下仍未出售嘅四點二萬個單位。立法會昨日開會討論有關建議，會上你一言我一語，都幾熱鬧㗎。有議員認為，政府加快推出貨尾，係為滿足公屋置業需求，質疑政府點解唔係全港做，認為現時做法係分化公屋居民，同當年推出計劃時有所違背，自打嘴巴！仲有議員批評，租置計劃有管理缺陷，係人為問題！另有聲音就話，政府未有重推租置計劃，令不少公屋戶感失望，會上提出先將可租可買計劃屋邨納入出售範圍。

「房事問題」之所以難搞，主要就係廢柴政府講多過做，政府表面就希望擴大港人置業階梯，考慮唔同階層置業需要，之不過，呢個冇靈魂政府向來好整以暇，欠缺長遠規劃同埋決心！講真，如果公屋居民可以用較低價錢買到自住單位，一定程度上有助縮窄貧富差距同埋擴闊「上流空間」，但廢官連一啲基本嘅管理問題都未能解決呢下弊呢。

各位街坊，不妨聽吓成日要睇報紙先知發生乜事嘅運房局局長陳帆點講啦。佢話喎，預計明年首季會就重推租置計劃展開諮詢，但又話公屋供應緊絀，短期內唔會重推，等到供應量較有把握時先至考慮推展，即係神又係佢、鬼又係佢啫。

阿哥，廢官廢噏，莫過於此！請問乜嘢叫做「供應量較有把握時」先至考慮推展，咁講同一個學生哥話要瞓夠先至起身返學同樣荒謬！香港乜都滯後，再沒有「香港速度」呢支歌仔唱，就係多得陳帆呢啲廢官！至於有團體請願，要求政府盡快落實租金津貼同埋租務管制，陳帆大老爺就話二○一四年已做過相關研究，未來會與勞福局緊密合作喎，正一九唔搭八。

大家見識過乜嘢叫做大話西遊喇！功夫茶倒諗起一則財務公司廣告：「朝早白做無開單，千幾美金一日還；兩袖清風捱不住，借咗就過萬重山。」依家陳帆大老爺驚堂木一拍：過去研究已定案，講了就係解決咗！「房事」暢通，心情輕鬆，退堂！