佔中時，還講道理，也需要道理支持。因此，一些所謂中國問題專家便出來宣揚，在香港示威的壓力下，中央政府必然轉變政策讓步，如新疆、西藏的政策一樣。他們的錯誤是不理解中央政府的新疆、西藏政策，誤以為統戰便等於政治的必然讓步，讓新疆、西藏取得更大的自主權，脫離中央政府的整合；他們的錯誤是不知道中央政府對香港的政策也止於統戰，但堅持一國兩制的基礎，不會讓步。

今次反對修訂《逃犯條例》動亂與佔中不同，是不講道理，也就不需要道理的支持。佔中是初試反應，策動者小心翼翼，希望以道理誘使更多人支持；今次則是全面推動顏色革命，卻不敢打正旗號，推翻特區政府的治權和中央政府的主權，偷偷摸摸多方掩飾地提出甚麼光復，甚麼革命，卻亦含糊其詞。

他們動員所有力量，因而不能講道理，怕講道理未能爭取最多人的支持參與。但亦不能不以政治口號帶領，口號便變成簡單、絕對和抽象，變成民主與專制之爭，正義與邪惡之戰，任何具體的分析、解說都省掉，只是不停地重複簡單、絕對和抽象的口號；用強制、壓迫、不斷重複來產生洗腦效果，把任何的智慧、理性都要洗掉。

所有參加的人不用思想，不斷地重複沒有具體內容的政治口號。在街頭上是這樣，在媒體前是這樣，在教堂、在大學裏也一樣。這種思想口號的一致化、標準化令人驚奇，也是香港社會從未出現過，可見策動者的心戰戰術和社交媒體技術效果的高明。於是反修例不需要大台或大腦，只靠隱藏的後台指揮便是。示威群眾、暴動的大、中學生和社會青年，只要聽指揮作為棋子盲動便是。這不是典型的暴民心理，而是心理與技術操作的暴民行為，比起當年納粹黨所為更為高超。

沒有腦的群眾在面對質疑時便無言以對，只有重複口號，但卻同時產生出空間，讓邪教插入參與。所以，稍有與標準政治口號不同的說法，便是中共殺了多少人，中共怎樣暴虐，以至天滅中共等，這些都屬於邪教二三十年來不斷重複的政治宣傳和口號。示威暴動中的訴求與這些邪教要攻擊的對象並不協調，但暴動中的各種反共反中暴行與其本身的政治訴求有矛盾，卻反而更符合邪教的主張傾向。

政治極端主義的發展，不僅孕育恐怖主義暴行，亦愈來愈與邪教的主張契合。極端主義、邪教與恐怖主義同屬一體。示威暴動中的宗教團體與邪教攜手，卻不自知。可悲可嘆！