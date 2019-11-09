繼習近平會見了林鄭月娥，對她有所「囑託」之後，政治局常委、中央港澳工作協調小組組長韓正會見林鄭時說，「止暴制亂」、恢復秩序「仍然是香港當前最重要的任務，也是香港行政、立法、司法機關的共同責任」。

中央顯然清楚，暴亂五個月沒有止息，特區的「三權機構」都沒負起責任、都沒各司其職「止暴制亂」。其實問題的嚴重性遠遠超出沒有共同負起責任，而是這場暴亂本身的發生和愈演愈烈，香港「三權」不是有份參與，就是暗中縱容或是充當保護傘。對此，它們倒是很負責任、很各司其職、很配合的，否則，這場暴亂怎麼能搞得這麼大、這麼瘋狂持續了五個月？

現在朝廷要香港「三權」對「止暴制亂」負起「共同責任」，恐怕還會緣木求魚。最「樂觀」的情況是，林鄭為首的行政機關迫於壓力，也許要作出一點要「負責」的樣子，讓她「只有」的三萬名警察「再辛苦」一些，發多一些催淚彈，射多幾下水炮，抓多一些暴徒，讓律政司加快一點兒檢控速度。而對政府各部門能否「共同努力」、支持「止暴」，則不能太抱希望。君不見暴亂之後，有多少公務員要「舉旗造反」、裏應外合？

說到立法機關，對韓正大人的「負責」要求，恐怕會冷笑置之，皆因立法會中的反中亂港政客正是這場暴亂的策劃者、組織者，他們中的一些人一次次跑到老美、老英那裏，為掀起暴亂做了「大量辛勞的工作」。暴亂發生後，他們沒有一天不為煽起更大的暴亂出謀劃策、奔走呼號，甚至親臨現場為暴徒站腳助威。現在，你讓他們負起「止暴制亂」的責任，他們會冷而嘲之曰：是你們傻？還是當我們傻？

說到司法機關，更加不堪與聞。朝廷還要指望它們為「止暴制亂」負起責任，那是太太太太表錯情也。回歸二十二年，司法機構實乃反中亂港的最大保護傘，律政司實乃保護傘的傘柄，它們的保護功能正是今次暴亂的緣由之一，它們自己尚且身披「司法獨立」的護身甲，有着威風八面的「司法獨大」，怎麼可能聽韓大人的指示乎？