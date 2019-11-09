反修例暴亂持續五個月，迄今已有三千多人被捕，遠遠超過佔中被捕人數，為何暴亂仍沒完沒了？顯而易見，問題主要出在司法方面，說白了也就是「警察拉人，司法放人」。

在被捕的三千多人中，只有約五百人被檢控，絕大多數獲法庭寬鬆處理，僅以低保候審，繳付區區保釋金便可以繼續充當暴徒，甚至可以周遊列國唱衰香港，這就是暴徒源源不絕、暴亂沒完沒了的最大原因。更匪夷所思的是，有人侮辱國旗，僅僅獲判社會服務令；相反，有人只是在美國駐港總領事館大閘噴上「中國必勝」四個字，即被速審速判監禁四周。「愛國有罪，賣國有獎」，這是多麼的諷刺，又是多麼的荒謬。

香港號稱司法獨立，實際是司法獨大，由此衍生的司法不公和亂象，成為香港所有亂象的主要根源。中央對此洞若觀火，卻投鼠忌器，只能不斷出聲示警。主管港澳事務的國務院副總理韓正強調，止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，亦是香港行政、立法、司法機關的共同責任和最大共識。這番話苦口婆心，道破香港三權互相扯皮的老問題，可惜對牛彈琴，港產官僚即使聽懂了也改變不了任何事，何況他們當中不乏「身在漢營心在曹」的無間道。

君不見，國家領導人的話音剛落，有來自法律界的反對派政客即撲出來狂吠，聲稱香港是三權分立的地方，司法制度屬本港自己擁有的權利，法治是重要核心價值云云。這種政客不是健忘，就是腦袋有問題，反對派一方面鼓吹「暴力有時或是解決問題的方法」，甚至煽動暴力「私了」等等，一方面強調司法獨立和法治，這豈止是虛偽，簡直是無恥。香港法治已被他們摧毀，還有甚麼核心價值？說到底，香港回歸二十二年，司法大權依然牢牢掌握在洋人及其代理人手上，這才是最不合理也是最可悲的事。中央一日不奪回刀把子，香港一日不可能實現真正回歸。