年宵市場是一年一度農曆新年的盛事，比起聖誕及萬聖節等西方節日，更象徵一種本土及鄉情的感覺。可是在示威暴潮之下，暴徒要攬炒，根本不容許香港人再有快樂的日子過。首先是摧毀了萬聖節，蘭桂坊以及海洋公園未能像往常一樣狂歡；下月便是聖誕節，相信整場風暴未平息，亦難以有一個真正的平安夜；之後便到明年一月，春節重頭戲是年宵市場，特別是維園的攤位，相信是不少香港人的集體回憶：與親友湊熱鬧行花市，看看新奇趣怪的小玩意，年輕人擺檔熱情地叫嚷好意頭說話，再加上搬一大盆年花及年桔回家，讓西方氣息濃厚的香港，保留一點中國人傳統新年的氣氛。

以為傳統會延續下去，怎料世事無常，食環署日前宣布近六十年歷史的年宵市場，明年在十二個地點舉行，將不設乾貨攤位，理由是為保障公眾安全及公共秩序，以及更有效地實施人群管理措施。政府更不排除在公開競投完成後評估社會情況，或會完全取消明年的年宵市場。

這消息公布之後，香港人都會感到一片失落。首當其衝的乾貨攤位，有擺檔二十年的商販批評當局太遲公布相關安排，令他們大失預算。即使幸存的濕貨攤位，亦因為年宵市場缺乏乾貨攤位，吸引力大打折扣，人流將會劇減，直接影響其生意，若不幸地全部取消，一年的努力便付諸東流，血本無歸，生計亦成問題。

當然香港市民亦是極大損失的一群，人生中許多行花市的美好回憶，明年沒有機會再重溫。難怪有人說香港已經不是以前的香港，屬於舊時繁榮歡愉的年代已經一去不復返，變成了暴力對抗的新紀元。政府的安排亦揭示了他們對短期內止暴制亂不存厚望，預計暴潮將會持續至明年春節之後。除非環境有突發性轉變，例如中央出動解放軍平亂，否則你相信暴徒會自動收手嗎？