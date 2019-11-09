因為「反修例」運動多人被捕，現已超過三千人，其中被檢控者亦有數百人，候審案件大量積壓，有立法會議員建議香港法院倣效英國倫敦法庭辦法，用二十四小時輪轉式運作，以增加審案時間。

二○一一年英國倫敦托特納姆地區因警察槍殺黑人青年，引起區內黑人青少年暴動，被捕者眾。因為候審者太多，法庭排期時間拖延太長，於是安排二十四小時輪轉審案，加快法庭運作。這裏且作點註釋，托特納姆位處倫敦市北部，區內有不少來自非洲、加勒比海和世界其他地區的新移民聚居，區內犯罪率偏高，種族複雜，族群關係緊張，稍為出點小事，如果處理不當，很容易演變成大規模騷亂。

當時被拘捕者人數眾多，候審者年齡普遍偏低，十多歲青少年佔多數，被控的罪名多屬輕微，案情並不複雜。一般都是提堂、問訊、認罪、判罪，很少人有爭辯，審訊相對簡單，故能加速進行。

香港司法部門如果採取該議員的建議，模仿英國二十四小時輪轉式審訊模式處理今次的反修例運動案件，是否可行呢？

我覺得反修例運動比托特納姆暴動複雜得多，候審者控罪或輕或重，輕者可能僅被控非法集會、藏有攻擊性武器；重者可能被控暴動、襲警、縱火等罪名，需分開處理。法庭可考慮先把候審者分流，若屬輕微罪行，一般不會判囚禁而只判社會服務令的歸作一類，快速審理；其他案情比較複雜、罪名較重、有法律爭議的另歸一類，或需要安排較長時間處理。如果成功把案件分流，法庭應可加速審訊，減少案件積壓，避免像佔中案件般，拖延三、四年才決定檢控提堂。

另一解決法庭案件積壓的辦法，是恢復太平紳士法庭審案。設立太平紳士法庭審理輕微案件，是昔日英治時的傳統，在英國本土和海外殖民地都一向存在。港英時代曾經因裁判司人手缺乏，案件積壓，遂設太平紳士法庭，如有違例泊車、超速駕駛、不守交通規則、阻街、無牌擺賣、隨地吐痰、垃圾蟲、違例吸煙、市民之間的小爭執一類案件，都可以交由太平紳士法庭審訊。因為這類案件的案情簡單，絕少爭議，很多時都是循例過過場，完成提審、認罪、判罰的例行手續。據我了解，安排在裁判法院審理的，佔了極多這類輕微犯罪案件，沒有太多複雜的法律問題需要考慮。

有太平紳士法庭審理輕微案件，裁判法院便可以騰出更多時間，審理案情比較複雜，或者爭議性較大，需參考更多法律條文和案例的案件，有助解決案件積壓的困難。