港府止暴制亂五個月不僅無功而還，暴亂反而愈演愈烈，市民想得到片刻安寧都不可得。食環署宣布，明年農曆新年年宵市場將取消所有乾貨攤位，意味暴亂隨時持續至新年還未完結。

食環署的理由是人多不安全，但若這理由站得住腳，為何仍保留濕貨檔攤？難怪有政黨質疑當局不想有政治產品出現在年宵市場，斬腳趾避沙蟲才是真正原因。就在同一日，有網民號召「和你宵」行動，呼籲杯葛政府年宵市場，自己年宵自己搞，建立「黃色商家」認證機制，已聯絡部分場地聯絡人願以低於市價出租場地云云。

瞧，斬腳趾避沙蟲有用嗎？這些所謂的「黃色」年宵市場是否合法成疑，但現在的香港，試問有哪些活動不是非法的呢？遊行集會固然不用向警方申請，喜歡堵路就堵路、佔領就佔領；《禁蒙面法》明明已經生效，偏偏蒙面上街的人有增無減；暴徒打砸搶燒無惡不作，但大部分「勇武者」至今未有落網；甚至乎，連大學畢業典禮也亂象叢生。這就是今日香港的現實，港府管治失效，警方無力維持治安，暴徒為所欲為。

淪落到今日的地步，皆因當局有法不依、執法不嚴，三權互相扯皮、互拖後腿，「警察拉人、司法放人」屢屢上演。六月至今，警方拘捕逾三千人，被起訴的僅約五百人，比例只佔一成七。包括退休大法官在內，愈來愈多人要求港府成立特別法庭，加快審理案件，但當局置若罔聞。律政司最近甚至傳出正研究引用《基本法》48條12款特赦暴徒，簡直荒天下之大謬。

暴徒堵路縱火、打砸港鐵、放火燒舖、動用私刑暴打不同政見市民、破壞政府及私人財物、襲警、放炸彈擲汽油彈，每一樣都是嚴重罪行，試問有何特赦空間？律政司與其好做唔做，猶如撞邪，不如同司法機構溝通，加快審理案件。當然，當政府內外「黃色」氾濫成災，更荒謬的事情也會發生。