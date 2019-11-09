所謂「甲之熊掌，乙之砒霜」，喜好人人不同，難說孰優孰劣。但筆者偏常掛口邊，說當代人的判斷能力低，經常選錯對象或方向，究竟是何道理？

其實道理很簡單，只要你選完之後又後悔，那就叫錯判，很可能是代表腦筋不靈光，值得好好檢討。譬如台灣人選總統，經常選一次後悔一次，選了馬英九，就恨馬英九；換上蔡英文，又不滿蔡英文。上一屆台灣總統競選時，我曾親往觀戰，所見的選民幾乎都渴望改朝換代。但蔡英文帶領民進黨上台執政未幾，人們又紛紛吐槽，好一段時間民間戲言，說台灣最大黨就是「討厭民進黨」。

早前，高雄人盼星星、盼月亮的，盼出個韓國瑜出任市長。但他上任不過幾個月，不少高雄市民又高呼被騙，有台媒調查二十二個縣市長的滿意度，韓市長竟然排行榜末，真不知該羞恥的，是韓市長還是高雄市民。

香港反對派的判斷能力就更糟糕，首任特首董建華上台時，他們痛毀極詆，說換上任何人出任，都會比老董為佳，如今事隔十多年，不少人卻說老董是歷任特首中最好的一個。上一個特首梁振英任內，民主派對他也是惡評如潮，還掀起為期兩個多月的佔領行動，事後不少人高呼「Anyone But CY」，意思是換誰上台也比CY好。結果換上林鄭月娥後，人們又說她是歷任特首中最差的一個，「唔死都冇用」云云。

今年，反對派大抵是由壹傳媒老闆黎智英等人領頭，掀起了一場翻江倒海的反修例運動，初期信誓旦旦，說「和勇不分家」，聲稱和平示威者是盾，勇武者是矛，兩者配合無間。豈料暴力示威者勇武過甚，失了分寸，把泛民主派弄得十分尷尬。如今肥佬黎又打倒昨日之我，呼籲勇武者要盡快收兵。這世界原來有很多人可以自打嘴巴而不臉紅，真教人大開眼界！