大學校園政治化，已去到一個令人不可理喻、搖頭嘆息的地步。早前港大校長張翔願與學生對話，然而學生照搗亂！日前中大畢業禮，播國歌時大批學生背向主禮台高叫口號，有人四處塗鴉；校長段崇智冇眼睇，畢業禮腰斬！

自一四年違法佔中以來，中大生已多次在畢業禮上玩嘢抗議，之不過畢業禮也如常舉行，今趟是中大自創校五十多年來，首次因政治原因而腰斬畢業禮！從段崇智這位由「段狗」變「段爸」，再由「段爸」變「段狗」的校長的致詞，老朽感到作為一個大學校長的悲哀與無奈！

段崇智對一些學生的無禮和行動，導致校園設施損壞、畢業典禮受到影響深感遺憾，然後他更無奈表示，決定放棄原先預備的長篇演詞，藉此機會向畢業生說出心底話。之後他即時感言，提醒學生「社群建基於互相尊重和理解，不要只着眼於今天的成敗」，最後無奈終止典禮，在職員護送下離開，期間未有回應傳媒提問！

看官，無論此刻段崇智的身份是「段狗」抑或是「段爸」，老朽深信他的內心並不好受，是「孤島」！教出這麼多不知尊重為何物的大學生，作為校長，能說不失敗嗎？校園淪為政治場所，一張寧靜的書桌也放不下，一場莊嚴的畢業典禮無法如常舉行，作為校長，顏面何存？段校長原本要與畢業生分享的心底話演詞不講了！原本應是高高興興，家長嘉賓師生喜氣洋溢的莊嚴畢業禮腰斬了！老朽只感到「段爸」此刻是「哀莫大於心死」，是無聲的另類「放棄這一代年輕人」！

學者朱青生指出，大學可以提供「高等教育」標示的教養，教養使人高尚。如果大學把學生訓練得很會榨取和利用他人以達到專門的目的，那就不會再有大學，只有特務培訓中心。大學本身沒有個性，只有一點，就是根植於人的理性的方法，它更是一個科學的保證。然而，如今的大學生就是「造反有理」！