過去有多風光，現在就有多失落。第二次世界大戰後成立的北大西洋公約組織，曾是世界軍事界最權威的一大組織，近年漸成廢棄俱樂部，幾乎被人遺忘的北約近日忽然成了焦點，其秘書長主動撩起中國威脅論。北約想幹甚麼？最大可能是找個新靶，凝聚北約各成員國，避免北約完全泡沫化。

法國總統馬克龍最近訪華，日前他在訪問中嚴詞批評北約組織很廢，認為北約正陷入「腦部死亡」，他針對的是北約功能空洞化，美國根本當這組織不存在。尷尬的北約只能弱弱地回應，北約依然強大。

或是為了證明北約的存在感，其秘書長日前便轉移焦點，談到中國近年在各方面實力大飛躍，如即將成為世界上最大經濟體、國防預算世界第二，創新科技如5G，訊息與數據處理的量子計算、人臉辨識及大數據發展等均在世界之先。北約促請歐美國家需要認清中國崛起，及其驚人變革對於歐洲及世界各國帶來的影響，以作出評估及應對。

這個論調一點也不新鮮，只不過是歐洲版的中國威脅論，但北約打出這張舊牌，卻是想借中國議題凝聚各成員國，找到或樹立一個新的共同敵人或射擊靶，這樣，北約便不至於從「腦部死亡」邁向「實體死亡」。

令人發笑的是，北約的炒作沒激起多少水花！或者時機與策略都大錯特錯。當下的歐洲亂成一鍋粥，北約幾大成員國都陷入自身危機而自顧不暇，西班牙鬧加獨、英國鬧脫歐、法國鬧黃背心、德國陷入半世紀以來最差的經濟泥淖。

這些國家現在打的如意算盤是要找一個有動力的夥伴，以幫助本國解決自身難題，因此，中國不是威脅，而是火車頭，北約枉作小人也。