香港有地區直選以來，都在平和的社會氣氛下進行，儘管競爭議席各方唇槍舌劍，但都止於口舌之爭。惟將於廿四日舉行的區選，是在持續五個月的暴亂下進行，赤裸裸的黑色暴力恐怖和威脅貫穿整個選舉。

香港不單止開創「一國兩制」的先河，更要創下史無前例的在長期社會暴亂下舉行選舉的先河。這場即將來臨的全港幾百萬人參與的政治活動，已脫離了選舉管理的正常軌道，瀕臨失控，選舉的列車已幾近無人駕駛，已先後有多個不同黨派候選人被襲擊，甚至謀殺。

選舉管理委員會主席馮驊法官主持的候選人簡介會嚴重失控，他多番警告下場內秩序仍無法恢復，簡介會被迫「腰斬」，這是從來未發生過的現象。作為管理選舉的選管會尚且如此被羞辱，試問如何管好這場選舉？

黑暴勢力為了收割暴亂的果實，「明修棧道，暗度陳倉」，變身參選。特區政府卻隻眼開、隻眼閉，做順水人情送他們一程，試問政府一路提倡的公開、公平、公正的「三公」原則哪裏去了？試問《基本法》和香港法律的標準及底線原則哪裏去了？

許多「港獨」分裂勢力的、曾參與和策動這場暴亂的，甚至曾被捕的暴徒，以及早在年前參選、曾因「港獨」和「本土」主張而被DQ過的人物，都搖身一變、粉墨登場，順利入閘。把關的選舉主任和律政司對他們寬厚以待，只要他們在回答選舉主任的提問時表示不贊成「港獨」，便可以從容過關。政府完全不會審視這些人的真實政治取向、真實政治履歷、真實的現行政治態度和政治主張，以及審慎考察他們參與暴亂的事實。

就在選舉主任放了他們入閘後，他們便即在其競選橫額公然大字打出「光復香港、時代革命」的口號，他們的競選宣傳文宣公然提出「反黑警」、「五大訴求、缺一不可」。這些選舉文宣明目張膽煽動暴亂，推動暴亂繼續進行下去，利用暴亂的影響力奪取區議會議席，而政府又「開門揖盜」，真是令人大開眼界，嘆為觀止！

有人會問，政府不是已DQ了黃之鋒嗎？答案如前所述，「明修棧道」便是DQ黃之鋒，「暗度陳倉」讓黑暴「港獨」分裂勢力入閘才是戲肉。正如政界眾口一詞，這是一場「戲」，而且是一場很「爛」的「戲」。DQ一個黃之鋒，卻換來更多「黃之鋒」在DQ事件的掩護下順利入閘，連《木馬屠城記》大劇本也用不着，這場戲是為耍弄「北大人」的，難怪許多心水清者哀嘆香港已淪陷了。

形容香港已被黑暴攻陷，並不為過。事實上，持續五個月的暴亂已令人心惶惶，政府束手無策。警總被圍十六小時，只檢控一個佔旺「畫家」和少數人；立法會被徹底破壞，迄今沒檢控過一個在眾目睽睽下犯法的議員；連大肆侮辱國旗、拋國旗下海的暴徒也只判二百小時社會服務令，試問政府和警方如何確保區選四百五十多個投票站安全？被捕的三千多疑犯不少仍橫行於市，怎樣確保選舉安全？黑暴勢力已在網上煽動收起長者身份證，投票日黑衣人聯群結隊「逛街」，威脅市民不敢出來投票，如此黑色恐怖蔓延，選舉何來安全和公道？