功夫茶：冇警時分賊橫行　空群而出搵真銀

香港以前係購物天堂，依家就變咗人間地獄，呢排大部分人都覺得置身喺修羅場裏面，周圍黑衣人同差佬埋身肉搏，唔係放火就掟磚，催淚彈燃燒彈乜彈都橫飛，個頭中頭獎易過中六合彩，而且仲係冇命享嗰隻。喺咁嘅時勢，基本上所有香港人都係輸家，只剩低幾類人，無啦啦搵到着數。

第一批人，就係揸車人士，近幾個月，有好多車主同搵食車司機都同功夫茶講，好似日日過新年，開頭唔係好明噏乜，但佢哋陰陰嘴笑話好耐冇收過牛肉乾，架車周街泊都唔會抄牌，似足以前新正頭，不過唔係阿Sir隻眼開隻眼閉，而係佢哋追暴徒追到閉翳，仲點會得閒巡街，咁咪變相益咗揸車人士囉，真係慳唔少！

依家警察唔會好似以前巡得咁密，出動嘅目標係示威者多過捉賊。世界上老鼠嘅天敵就係貓，貓捉老鼠係天經地義，啲貓唔出現就自然鼠輩橫行，兵賊關係都係一樣，你幾時見啲扒手小偷會喺差佬面前落手？呢輪佢哋就空群出動喇，直頭好似申請咗不反對通知書咁，四處做世界，七月至九月入屋爆竊案比去年同期上升超過七成，上星期五晚鰂魚涌一個住宅就失竊四十幾萬財物。尋日一朝早慈雲山一間壽司店電閘掣箱畀人撬開，損失六千大元。同一個商場另一間台式餐廳電閘掣箱又係類似咁被撬開，整爛收銀機擸咗一千蚊現金走人。呢兩單爆竊，唔排除係同一幫賊人所為。

正所謂，唔理好醜，最緊要就手，爆得一間，順便幫襯埋左鄰右里有幾出奇，唔通等下次有差佬先落手咩！呢批電閘黨都食得禾米多喇，唔單止喺慈雲山出沒，尖沙咀同旺角都有舖頭遭殃，又係用同一手法喺尖沙咀嘅洋酒店偷咗成二萬蚊洋酒同埋現金，花園街亦都係重災區，差唔多六日就有兩宗，時裝店同埋雜貨店都不幸中招。

香港鬧市店舖林立，夜晚又少咗差人巡，可以為所欲為，山大斬埋有柴，做賊分分鐘好搵過皇帝。電閘黨都話要講吓技巧，呢排黑衣暴徒好興幫一啲舖頭「裝修」，打爛門窗玻璃就逃之夭夭，剩低間爛舖中門大開，上次就益晒南亞幫趁火打劫，掠走網絡商成批高檔手機，真係向暴徒講聲多謝都嚟唔切。有人幫手調虎離山打開大門，啲賊仲唔乘機搵食咩？

功夫茶忠告市民，暴潮一日未平息，冇事就真係唔好亂出夜街，夜晚冇警時分，唔好以為避開黑衣人就安全，分分鐘街口暗角又有把刀等緊你，錢財乃身外物，劫埋色拮多兩刀就大件事。到時唔通你搵律師告政府同警務處長，話佢哋唔派人巡邏咩？錢都未必有得賠，何況條命？