神州觀察：見死不救有藉口　冷漠社會多看客

人性冷漠的社會從來不缺看客，哪怕是舉手之勞的事也無人肯做，哪怕別人的生命安全正遭受嚴重威脅亦可以無動於衷。在他們的眼中，只要事不關己，皆可高高掛起，冷眼旁觀也好，自私麻木也好，由得別人去說。

湖南長沙雨花區一名九歲男童，日前在所住小區內突遭陌生男子追打，復被按壓在地狂毆，據說行兇過程持續近半個小時，男童頸部更被螺絲批插穿。惟事發期間多名小區居民經過目睹，竟無一人敢於制止，直至男童父母趕到，才奮不顧身將兇徒制服，惜為時已晚，愛兒終因傷重而亡，人間自此又多了一宗見死不救的冷血悲劇。

事後各種版本的媒體追蹤、走訪報道陸續見諸網絡報端，各方都在努力嘗試重組案情，以期能為該宗悲劇的發生找到一個令人信服的答案。譬如有媒體在深挖之後得知行兇者有精神病史，早年曾數度入住精神病院；也有報道指涉事小區保安可能因怯於對方身份，以致未能第一時間衝出來制止犯罪；還有說法指圍觀群眾以老人居多，不具備挺身而出的條件。不過也有說當時不乏建築工人等身強力壯人士在場，同因有所擔憂而拒伸援手。

於是各方終於為事件找到了合理解釋，就是兇徒屬危險的精神病患者，不能惹，因為這類特殊病症是受法例保護的，坊間甚至有精神病患打死人不需擔責之說；反倒一般民眾若是惹上他們，哪怕是在見義勇為、阻止犯罪過程中傷害到他們或其他人，亦有可能為此負上民事及刑事責任，這種情形在內地並不少見。故而在本次漫長的施襲過程中，所有圍觀者將心思都用在了權衡利弊上，瞻前顧後之餘更白白浪費了一次次救人機會。

眼看着別人已經命懸一線，每個人首先盤算的竟只有自身利益，而非如何制止犯罪，及時救人，一個個並能想得如此「深遠」，着實叫人佩服。說得誇張一點，這不啻於一場集體謀殺，只因悲劇不曾發生在自己身上，便可由得別人去死，類似悲劇見得還少嗎？試問受害者若是圍觀者的親人，會否仍能這般思前想後？所以像當年的「彭宇案」，及有見義勇為者曾遭受某些不公平對待的案例，反成了看客們一再拿來開脫的藉口，實在諷刺。

平情而論，看客文化並非中國獨有，亦非始自今日，但中國的看客實在多得出奇，很值得反思。如果說封建社會的奴化教育讓國人養成了「自掃門前雪」的文化，百年前魯迅筆下的爭吃「人血饅頭」現象一再令人唏噓，為何到了二十一世紀的今天，仍有這麼多麻木不仁、自私冷血的事件出現？全社會又能為此做些甚麼？