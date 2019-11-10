世界視線：彭博再放風參選　民主黨戰情繃緊

美國明年舉行的總統選舉再現變數。傳媒大亨兼紐約市前市長彭博再次傳出風聲，有意代表民主黨挑戰現任總統特朗普。民主黨亞拉巴馬州初選登記日前結束，據報彭博趕及在限期前登記，並將於日內向阿肯色州提交文件。

彭博並非首次傳出有意角逐白宮寶座，他曾於二○○八、一二及一六年三次表示有意競逐大位，但今次則是第一次表明有意代表民主黨出戰。就在去年，「彭特戰」的消息仍然甚囂塵上，彭博在國會中期選舉中大灑銀彈，協助民主黨人打選戰，據聞出手甚至比共和黨最大金主、金沙集團主席艾德森還要重，大有為競選總統鋪路之意。

儘管彭博跟特朗普同樣是以紐約為基地的億萬富豪，但兩人其實並不咬弦。白手興家的彭博，最看不起特朗普的「成功靠父幹」。一六年共和、民主兩黨初選期間，彭博就曾公開斥責特氏是「騙子」，並一度想以獨立候選人身份參選，直到希拉妮成為民主黨候選人才作罷。

有分析指，彭博參選一旦成事，將是擊敗特朗普的理想人選。除了讓選民清楚誰才是「真正的成功商人」，彭博在治理紐約市的表現，亦有助拉攏特氏的部分保守派選民，例如彭博在市長任內推行「攔截與搜查」政策，銳意降低犯罪率。惟不少評論指出，紐約治安好轉跟「攔截與搜查」無太大關係，反而導致警方濫權問題日益嚴重，加上被截查的以非裔和拉丁裔為主，更有種族歧視之嫌，僅此一點，左翼選民便很難賣帳。

彭博是否真的出戰大選，很快便會揭曉，但民主黨內迄今未有清晰的領頭羊，讓彭博覺得有機可乘，也是不爭的事實。被問到彭博可能成為競爭對手，前副總統拜登一方面故作鎮定，大讚對方是「好人」，參與初選並無問題；另一方面卻認為對方花得起大錢不代表能取得好成績。有意思的是，特朗普拿拜登的名字開玩笑，為對方起了個「瞌睡喬」的諢號，特氏延續此一「傳統」，預言「小邁克爾」將一事無成，足見彭博在其心中的地位。