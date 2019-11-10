正論：社署冷血虐傷殘　小恩小惠也要拖

港府口說民生無小事，擺出以民為本的姿態，實際上講一套、做一套，虐民為本才是真相。別說現時的救市紓困措施「堅離地」，無助解決燃眉之急，就說傷殘津貼此等「救命錢」，社署在審批過程中不但諸多刁難，檢討審批門檻也拖足十年，當中有措施拖到今年中才推出，令人嘆為觀止。

眾所周知，傷殘津貼是否獲批，由公院或衞生署醫生根據社署的定義填寫，例如失去四肢其中之二的功能、失去雙足功能等，總之必須百分百喪失工作能力才符合嚴重傷殘定義，申請才會獲批。有個案的傷者○七年因工傷導致右小腿喪失，但因為不是失去雙肢，即使意外後失業又無法覓得新工，依然不獲批出傷殘津貼。

一石激起千重浪。這個案促使申訴專員公署於○九年就審批傷津進行調查，報告直斥社署多宗罪，審批準則與工作能力必須相關被評為違反發放傷津原意，評審傷津的「醫療評估表格」上有關「喪失百分百賺取收入能力」令人產生誤解，「謀生能力」亦不適用於某些申請人。社署對此意見接受，雖未至於態度照舊，但相關檢討卻姍姍來遲，拖到一三年才成立檢討小組，一六年完成檢討工作。至於修訂「醫療評估表格」，包括接納申訴專員公署建議刪除「喪失百分百賺取收入能力」一欄，更拖到今年六月才正式採用，換言之，前後足足拖了十年。

人生有多少個十年呢？對於傷殘人士來說，別說十年，一年也很難捱。正如關注團體指出，不是失去雙肢才等於完全喪失工作能力，現實中很多傷殘人士都希望繼續工作，但事與願違，僱主大都拒絕聘用，若社署一開始就刪除表格上一些不合理之處，很多傷殘人士早就能夠受惠，何至於貧病交煎、前路茫茫？

連完善一張表格，都要花十年時間才能落實，社署之官僚僵化有目共睹。作為向最基層、最弱勢一群提供福利的政府部門，官僚有以民為本嗎？有急民所急嗎？有由心出發嗎？基層和弱勢對政府的怨氣之所以這麼大，反修例暴亂之所以一發不可收拾，既有外因也有內因，歸根究柢是港府倒行逆施、冷血涼薄的內因起作用。

一節見則百節知，社署「虐殘」只是冰山一角，「虐老」更是人神共憤。單是安老院舍質素良莠不齊，虐老醜聞時有發生，社署卻睜一眼、閉一眼，只要沒有傳媒揭發即視若無睹。年前的大埔劍橋護老院事件就是典型例子，社署一味賊過興兵，口說檢討過時的監管院舍條例，惟至今仍停留在研究復研究、諮詢復諮詢的階段，會不會又要花多一個十年才能完善法例，只有天曉得。

說來令人難以置信，香港是全球有數的富裕城市，港府財政儲備也是數一數二的豐厚，偏偏貧富懸殊同樣冠絕全球發達經濟體，簡直羞恥。有道是，錢能解決的問題都不是問題，港府卻反其道而行，為富不仁，錙銖必較。民怨不斷累積，在廿二年後的今日大爆發，不足為奇矣。