香港邪教化的政治極端主義正在大學裏蔓延。以往是大學生在校外打砸燒，如中邪一樣重複別人製造出來的政治口號，尤其是那些但求順口、沒有內容的「光復」與「革命」；也如喪屍一樣攻擊警察、不同政見的途人以及到處破壞。他們已經全無大學生的素質和風度，也全無知識帶來的智慧和理性，變成別人的政治工具，還無知地沾沾自喜。

現在是在街道上受到警察的追擊，退回到校園裏負隅頑抗。一是佔據校園施虐，使大學當局不敢處理，也迫使大學當局抗拒警察進入調查與拘捕。二是脅迫校長等公開表態，支持他們的暴亂行為。三是更進一步歧視校內的內地生，最近還把暴力帶進校園來對付內地生。

香港的大學，包括中文大學、科技大學、香港大學等，都淪為暴徒大學生抗爭作反之地，再不是象牙塔，而是由暴徒大學生主宰強迫罷課、打擊不支持他們的教師與學生，實行黑色恐怖。毫無疑問，這些暴徒大學生為數不少，但至多幾百人，激進者或許只有一、二百人，佔全校學生人數的一個很小比例。然而，他們的暴力行動嚇怕了大學當局和其他師生，便得以極少數人騎劫了整個大學，控制大學校園。

這批大學生應該是校內最不讀書的一群，也從來不重視學業，在大學裏藉着寬鬆的制度和管理，吃喝玩樂，但求畢業取得文憑而已。可是，由於他們的勇猛和兇狠，對大學全無留戀，便可以不顧一切，任意妄為，借大學來作庇護，在學生群中變成了卑劣的學生驅逐有心求學的好學生，所謂劣幣驅逐良幣。

近年香港大學生的質素下降，大學依靠由內地來的少數優秀學生來維持大學生的平均素質，也維持大學的研究生部門。在教授方面，也多依賴內地學術精英從外國留學回來任教。相比於香港整體，香港的大學更依賴內地來的人才。

現在暴徒大學生在校園施虐，正針對內地來的學生，也將針對內地來的教授，用他們邪教化的政治極端主義打擊和排斥一切與內地有關的人與物。在中國人為主的大學校園出現排華的言行，世所沒有。納粹攻擊猶太人還有不同種族的因素，香港的大學校園則是中國人攻擊中國人。除了他們中了邪、上了魔道之外，真的沒有解釋的可能。或許這些暴徒大學生在校內便是以不讀書見著，但大學怎可以容忍縱容他們這麼久呢？

香港的大學追求國際排名，若內地人才撤退，有甚麼可能不會在排名方面大跌呢？這是大學攬炒呀！