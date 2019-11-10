對五個多月的反修例暴亂，朝廷講過一些狠話，操練了一陣子兵馬，但沒有擂起平暴的戰鼓。毛皇帝說過：「東風吹，戰鼓擂，現在世界上究竟誰怕誰？不是人民怕美帝，而是美帝怕人民！」毛皇帝領導新中國打退內外敵人猖狂進攻時，是多次擂起戰鼓，英勇作戰的。然而，新時代的新中國，這樣的戰鼓，久未聞矣，儘管今日的內外敵人之猖狂進攻並不亞於往昔。

當今之世，誰怕誰乎？京劇《定軍山》中，老將黃忠唱道：「頭通鼓，戰飯造；二通鼓，緊戰袍；三通鼓，刀出鞘；四通鼓，把兵交。」面對香港今日之暴亂，朝廷「頭通鼓」尚未敲也，所見者是口水噴了不少。口水若能滅火，當然也不錯，可惜古今中外無人見過。

說到「鼓」，在中國文化中很不簡單，有多種面相，作為樂器鼓涉「藝術」，作為禮器鼓涉「制度」，作為法器鼓涉「宗教」，敲鼓報時它是「工具」，指揮作戰乃「兵器」、乃「號令」。因此，我們今次尚未聞朝廷擂起戰鼓，不僅表明朝廷尚未下決心堅決平暴，還表明戰鼓不擂，暴亂不平，將有「制度」之危和大難，「一國兩制」禮崩樂壞。故此，為了捍衞「一國兩制」，這面鼓必須如戰鼓擂起來，號令平暴也。

還在暴亂一個多月時，朝廷曾經深圳練兵，香港駐軍高調「換防」，一派「咚咚鼓敲，忽忽旗搖」的氣象，然始終未擂戰鼓，此時之「鼓」乃樂器也、藝術也，「鼓聲如雷手如電，須臾迸激飄飛霰。管音何亮磬何幽，忽卷諸音聯作串」，一場表演而已。

表演之後，反對派和暴徒氣燄更盛，暴亂升級，一路刀光劍影，燃燒彈開路，殺到今天、殺到區議會就要選舉之時。有「惹火」議員在街頭做「參選宣傳」，被「刀客」猛刺其左心部位，幸好該議員反應敏捷，躲閃疾速，僅受輕傷。此舉再清楚不過顯示，暴亂不平，區議會選舉沒有半點公平、公正、安全可言，須立刻叫停。現在朝廷擂不出平暴戰鼓，香江府衙又不敢叫停選舉，真是熊成這個樣子嗎？