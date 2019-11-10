「十年以後當思我，舉國猶狂欲語誰。」大學生在畢業禮上搗亂，也許自鳴得意，自得其樂，殊不知他們既侮辱了學校，也侮辱了師長，更侮辱了自己。不懂得尊重別人的人，不可能得到別人的尊重。當年內地文革時，學生批鬥老師，打砸破壞，何嘗不是意氣風發？何嘗不是狂妄囂張？後來多少人愧疚道歉，多少人悔恨終生。香港學生沒有吸取歷史教訓，反而走上同樣的歪路，這注定成為他們人生的污點、畢生的遺憾。

內地官媒指蒙面的黑衣學生把大學的臉丟盡了，其實黑衣學生不只丟了大學的臉，而且丟了自己的臉，否則，為何要蒙面？為何不敢以真面目示人？他們把香港的名牌學府變成世界上最蠻不講理、最崇尚暴力、最烏煙瘴氣的大學，受害的是自己，而不是別人。不妨想像一下，如果你是僱主，你願意聘請這種既不懂得尊重自己更不懂得尊重別人的學生嗎？

正如有人所說，層次愈高的人，愈明白尊重意味着平等、價值、人格和修養；而層次低的人，往往自私、短視、無知、狂妄，自以為是地站在道德高地指摘別人。香港不少學生正是後一種人，他們口口聲聲追求民主自由，其實所作所為恰恰與民主自由背道而馳；他們開口閉口「時代革命」，其實根本不知革命為何物。

時代在進步，社會在發展，內地年輕人早已拋棄文革那一套，積極裝備自己，提升競爭力，面向世界，迎接未來；反觀香港年輕人無心向學，一味沉迷政治，關起門來內鬥內耗，自傷自殘，兩地年輕人彷彿生活於不同的年代。孰令致此？學校固然難辭其咎，港府、媒體、輿論、宗教乃至整個社會都有責任。學生長期受到荼毒洗腦，終日活在對內地極度妖魔化的幻影之中，怎能不走火入魔？中大校長段崇智在慨嘆學生不懂得尊重和包容不同意見時，有沒有認真反思自己是否盡到一個教育工作者的責任？