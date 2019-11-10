科大生墮樓不治，令香港的暴亂情況更一發不可收拾，上周五下午開始爆發示威遊行，之後再演變成晚上各區大混戰，天水圍磚如雨下，將軍澳警民衝突，油麻地警員開真槍驅散暴徒。這場暴亂沒有平息迹象，香港人在水深火熱的環境下，根本無人能置身事外，連傳媒也不能幸免，某電視台的攝影師及器材遭受襲擊。據聞網民發起本周大罷工及更激烈的行動。

不知從何時起，港鐵不再維持以前的服務時間，基本上是日日提早收車，市民下班之後想去看戲或吃頓飯，也要考慮有沒有交通回家，會否遇上示威衝擊，最怕是無辜中正催淚彈，所以盡量晚上都不出街，未宣布戒嚴，香港已經變相實行宵禁。

最大問題是示威區愈來愈多，連一些過往較平靜的舊區如筲箕灣也開始成為戰場。最令人憂慮的是校園不再是淨土，尤其是大專院校，知專女生浮屍，校園遭受黑衣人破壞，科大男生喪命，校長宿舍也被搗亂，更不要提被稱為「暴大」的中大，校園亂事遍地開花，還有誰會有心研究求學問？香港的競爭力日漸下降，若在大學研究方面再不能迎頭趕上，這就是真正的沉淪。看以色列戰火連年但學者輩出，有心求學問的即使在非常時期也會努力不懈，哪像香港的大學生個個都是主修革命似的。

現在真的是草木皆兵，一個尋常外表衣着的街坊，也會突然發狂似的指着警察大罵挑釁，之後防暴警察到場，又來一場大廝殺。暴徒固然需要制裁，但他們不是一天突然爆出來的，是經過多年洗腦以及發展形成今日的局面。撥亂反正需要更大的力度，既然香港已經變相戒嚴，政府為甚麼不堂堂正正利用《緊急法》，宣布更嚴峻的命令，即使未能剷除所有暴亂分子，最起碼阻嚇了一些只是趁熱鬧的人，政府要給予的訊息就是這渾水市民切勿亂跳進去，後果是粉身碎骨。