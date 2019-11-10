早前英國在冷凍貨櫃車內發現了三十九具遺體，先傳出來的消息是遇難者都是中國籍，中國領事館也連忙派員到發現屍體所在地了解情況，事件掀起了不少國際傳媒對中國的責難。

英、美傳媒對此新聞如獲至寶，開始報道時落實遇難者是中國籍，翻查中國人偷渡到外國和販賣人口的舊新聞，焦點對準中國經濟發展背後的窮困地區問題。

豈料慘劇傳出幾天後峰迴路轉，有英國傳媒傳出遇難者中有越南籍人士。而最新消息是，遇難者全是越南籍人士。當地的越南人社區承認有失蹤越南籍人士因偷渡赴英成為遇難者，胡志明市附近有村落對此事件集體哀悼。越南政府也積極配合英方調查，越南總理下令徹查事件，收集有關村落懷疑失蹤者的DNA樣本供英國調查好確認身份。

部分國際傳媒在處理這則新聞時有明顯偏見。當負責的英國警方有人透露遇難者是中國籍人士時，怎麼沒有人追問警方如何鑑定？例如在三十九具遺體中發現多少個身懷中國護照？有沒有請中國領事館一同鑑定？記者有沒有追問到場的中國領事館人員對死者國籍能否核實？

其實，中國領事館有關人員當時已婉轉透露死者國籍，稱仍需英國警方作實，即是中方未能確認了，怎麼這些國際傳媒還死咬住中方不放，先假定是中國籍而不去求真？不知那些未充分掌握證據便率先報道本案、急不及待指控中國的傳媒，會否對錯誤報道（美國總統特朗普叫作「假新聞」）感到歉意？而那些專門拾人牙慧、見到出現能夠污衊中國的外地新聞便無限放大的香港傳媒，又是否後悔未盡新聞人員查清事實的責任，轉載時跟車太貼？

最令人印象深刻的莫如CNN記者在一次中國國務院外交部的記者招待會上就此事提問：「為何在新中國成立七十年並取得巨大成就的情況下，還會有人逃往海外？」發言人華春瑩即時回應：「你剛才先入為主，設定遇難者就是中國人，而且把這個案件和我們慶祝新中國成立七十周年聯繫在一起，這個出發點是很有問題的，反映出你思想深處或者說你代表的美國一些媒體的問題。你到底希望得到甚麼樣的答案呢？」這個回應乾脆得體，直斥其醜。

這些國際傳媒未查清事實真相，先入為主，一早把遇難者全歸類為中國人，且把事件連繫到慶祝新中國成立七十周年，是乘機抹黑。他們關心的不是失去三十九個生命的傷痛，而是借題發揮，利用慘劇去消費中國，卻因報道過於輕率暴露了真正嘴臉。