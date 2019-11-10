年輕的生命消逝，令人惋惜。科大男生周梓樂於將軍澳尚德邨停車場墮下，留院多日終告不治。姑勿論政治立場如何，逝者已矣，在此艱難時刻，都應該放下成見，對其家人寄以同情，希望周同學安息。

當然，男生之死可算是真正意義上第一個因反修例暴亂而犧牲的人，反對派政客和網民自然不會放過大做文章的機會，藉悼念之名行暴亂之實，已可預期。正如科大校長史維所說，警方應徹底及獨立調查事件；而警方亦建議召開死因庭，相信能有助解開死亡真相。召開死因庭是慣常做法，但凡死因有可疑者，死者家屬、死因裁判官或律政司都有權申請開庭。問題是，反對派及網民現在眾口一詞咬定警察殺人，由警察調查後將證據呈交死因庭，最終裁決結果如何，他們也不會信服，事件肯定沒完沒了。

從領展公開當晚的閉路電視影片可見，男生發生意外前未見有防暴警員或消防員進入停車場樓層，反而鏡頭掃到有兩名黑衣人在鏡頭遠方跑過，不久就見一名黑衣人向趕至的消防員求助和帶路，顯見這名黑衣人和死者有聯繫，最低限度是他發現死者。如今這個黑衣人身在何方？他能否現身提供更多真相？

警方千錯萬錯，就是一開始實牙實齒聲稱，男生墮樓前沒有警員進入過停車場，詎料有車主公開車CAM影片，證實曾有防暴警員出現在停車場樓層，時間為男生墮樓前。警方日前就此見記者，強調警員出入停車場時間與男生墮樓沒有重疊，可惜不信者恒不信，反而更坐實「黑警殺人」之名。

在這五個月間，「警察殺人」的故事不知流傳過多少遍，不僅毫無事實根據，情節還極度聳人聽聞，無非煽動群眾情緒，令暴亂繼續發酵。從來殺人都要動機，警方有動機殺害示威者嗎？恕筆者想不到，殺人後要串通大堆相關人士齊齊噤聲，想一想已知不合情理。