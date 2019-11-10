香港科技大學一名二十二歲的學生，涉嫌參與將軍澳的一次群眾活動，在尚德邨停車場的三樓跌落二樓，經五天救治無效，不幸身亡。年輕人無辜失去性命，很值得同情，這樣的事一件也嫌多。但是群眾在未知悉真相之前，便逕直諉過於警方，未免太輕率。科大生死亡的消息傳出後，剛過去的周五晚上，全港多處都有群眾組織抗議活動。

自反修訂《逃犯條例》運動爆發以來，但凡預知會有動亂的地方，筆者都避免前往，上周五晚則避不了，乘坐的巴士駛到新界某區，未到達目的地，全部乘客便得下車，因為有示威者堵路，大批防暴警察在場，硝煙四起。

下車後走不多遠就到了一個十字路口，七、八個防暴警擠在行人路的一端，前面滿地碎磚，耳邊不時傳來催淚彈的響聲，沒有其他人再往前行了，大家都駐足而觀。作為時事評論者，我覺得面對這樣的場面理應更近距離感受氣氛，所以鼓起勇氣，嘗試請警察讓我通過。近日，不少人說警察殺紅了眼，無論是否示威者，他們都會對你兇巴巴，我刻意看看是不是。

我走前問：「行人能通過去嗎？」警察問我想到哪裏，我虛指前方，他們想了想便放行，其中一人叮囑我，過了街口後應該靠向哪處安全的地方走。我點頭往前走，另一位警員關切地從後高聲說：「先生，一遇到危險，你就設法躲起來呀！」我再點頭道謝。

就這樣，筆者踏着地上的碎磚，小心翼翼地走過了十字路口，接下來，我沒聽從忠告，避走到安全地方，而是沿着行人路如常前行。馬路中心好幾個催淚彈在冒煙，示威者不停在打砸公共設施。這輩子，我是第一次嘗到催淚煙的滋味，走在路上，腦中不時響起剛才警員對我的溫馨提示。香港警察還是挺有禮的，我反倒後悔走得太急，忘了當面感謝他們辛勤地為香港緊守崗位。