香港今年睇怕都唔會有盛事咯，求神拜佛，只要唔好有乜大件事，已經算萬幸！唉！呢五個月以嚟，反修例示威及暴力衝擊幾乎無日無之，社會之動盪，民心之不安，真係回歸二十二年來所僅見，政府口說有信心止暴制亂，實則虛怯到企都企唔穩。

依家啲國際活動都取消得八八九九，連本地盛事也密密叫停，像「馬照跑」都因為一句網上傳言而被迫要取消、「十一」煙花冇得放、明年年宵市場乾貨檔又冇埋！呢，連政府視為重要活動之一嘅勳銜頒授典禮，都更改喺禮賓府嘅宴會廳舉行。此外，據稱原定月底嘅禮賓府開放日亦會停辦，一院花團錦簇，落得林鄭自家欣賞！未知狂風日暮起，林鄭會否興起「滿紙自憐題素怨，片言誰解訴秋心」？

講番授勳嗰筆，明係威水嘢都要閉門進行，鬼鬼祟祟偷偷摸摸，唔怪得之畀人揶揄：「攞到勳銜，就算唔敲鑼打鼓，張燈結綵，都唔使咁唔見得光啩？有冇搞錯！」不過老朽今趟就撐政府喎，非常時期，仲講乜鬼「志不求易，事不避難」吖，認吓低威，避免出醜，務實也。

睇吓魯迅點講，就知老朽並非無的放矢。魯迅話，十六世紀末，西班牙作家塞萬提斯創作了小說《唐吉訶德》，故事背景是一個沒有騎士的年代，主角唐吉訶德幻想自己是個騎士，因而作出種種令人匪夷所思嘅行徑。魯迅形容得過癮：這位吉先生，看武俠小說看呆了，硬要去學古代的遊俠，穿一身破甲，騎一匹瘦駒，帶一個跟丁，遊來遊去，想斬妖服怪，除暴安良。誰知當時已不是那麼古氣盎然的時候了，因此只落得鬧了許多笑話，吃了許多苦頭，終於上個大當，受了重傷，狼狽回來，死在家裏，臨死才知道自己不過是一個平常人，並不是甚麼大俠客。林鄭退完一步又一步，也許是深明自己唔係咁打得，這不失為自知之明，好事也。