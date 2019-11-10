拉鋸了十六個月的美中貿易戰似乎有紓緩機會，美中雙方談判代表不止一次說明可以簽訂第一階段貿易協議，然而好事多磨，到底這份第一階段協議何時簽署，在甚麼地點簽署，美國總統特朗普會否在未動筆簽署時新增一些條文內容，都存在變數，特別是特氏現時面對多項壓力，例如美國國會的彈劾調查，又要應對明年大選挑戰，就連簽署協議的地點也成為這次貿易戰的角力。

特朗普的多變並不令人奇怪，但不能改變的就是他急需要及早解脫圍在他身邊的壓力，彈劾調查不會搞出大亂象，然而煩惱總是在特朗普頭上，而美中貿易談判關係選票得失，從而使得他所挑起的貿易戰由主動變被動。

北京商務部說中美經磋商後同意隨協議進展分階段取消已加徵的關稅，認為有助穩定市場預期。不過特朗普又說中國希望美國取消對華關稅，但他尚未決定。當然，這是特氏強要做主導的表現，更說是北京希望撤銷部分關稅而不是全面撤銷，因為北京知道他不會這樣做，北京比華府更渴望獲得協議，如果簽訂協議，將在美國艾奧瓦州等國內地方簽署。

說到底，如果沒有壓力，就不會不停地圍繞關於撤銷關稅、簽協議地點及內容等糾纏。北京商務部已提出「同步等比」取消已加關稅，特朗普政府內部正考慮同意這點建議，正研究是一次性或逐步取消九月一日開始對一千一百多億美元中國服裝、設備和平面監視器等商品加徵的百分之十五關稅。

這個大家好的下台階對雙方都有好處，聯合國貿易和發展會議發表報告指，自貿易戰以來，中國進口美國貨值至今年六月，由去年同期的一千三百億美元降至九百五十億美元。中國出口美國亦顯著減少，美國新徵關稅轉嫁到國民身上，埋怨特朗普聲音日增，不趁機盡早解決這股民怨，將嚴重損害特朗普大選的聲勢。