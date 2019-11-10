中美貿易戰打了一年多，香港的黑色暴亂亦持續了五個月，此戰此亂何時終？近日似乎有些信號及契機，未來發展端看美國國會對特朗普的彈劾案進展，以及歐洲幾大國自身亂事及經濟會有多衰。至於本港的黑暴，雖然反對派力已竭，止暴已見曙光，但是港獨反中的禍根已種，未來一段長時間都難以制亂，港人恐要無奈適應新常態。

最近世界及本地有幾大新契機，一是香港的黑暴手法傳染全球，如今世界上最少有十個國家及地區已相繼出現港式暴亂，例如示威者破壞公共交通、癱瘓城市及機場、蒙面衝擊警政部門等，但各地反制行動都遠遠超過香港警察所為。正所謂，不怕貨比貨，就怕不識貨，一比之下，香港的壓力大減，反對陣營幾個月來千方百計打造警暴議題，如今似乎愈來愈虛弱。

二是拉鋸逾年的中美貿易戰談判出現轉機，雖然中方及美方對外發放的訊息不協調，但雙方對於階段性協議露曙光的腔調相同，而中美貿易戰磋商的一個小附帶，便是美國不對香港問題指指點點，這也是特朗普早前揚言「香港問題會自然解決」的原因。

三是特朗普陷入對烏克蘭總統施壓、曲線打壓政治競爭對手的彈劾案，白宮群「鷹」本全力爭奪明年大選的總統寶座，如今卻在關鍵時刻出事，特朗普當然會找其他有分量的事件或消息對沖彈劾案的致命打擊。

四是歐洲多國一樣泥菩薩過江，他們的自救大法是期望外力打救，例如中美貿易戰和解，便有望帶動歐洲經濟前行，而且中美的貿戰和風有機會吹到歐洲，令法國、德國、英國等幾大經濟體與美國的貿易糾紛，如飛機、汽車、酒類等關稅談判也能順利解決。

上述四個契機互相影響，可能互惠互利，但基本上最壞也壞不過當下。看透四大契機，心水清的人便了然當中的關鍵是「趁佢病攞佢命」，或者是「敵弱我強」，若非特朗普陷於彈劾醜聞、美國大選將至，甚至美國經濟開始危危乎，美國對華貿易糾紛談判不會那麼好說話。而若非美國對華有所求，美國政界對香港黑暴的口頭便宜、實際支持，恐怕會更大。

但是，現實是特朗普可能大位不保，美國政治內鬥激化，所以美國只能在對外貿易談判上跪低，對中國談判團隊提出的「階段性協議應包括關稅平等且同步地重回起點」露怯，以謀求一紙階段性協議。

「趁佢病攞佢命」的還有香港問題。黑暴已持續五個月，最近內地四中全會後發表的報告，對香港政策有新定位，這是香港問題發展的關鍵，加上本月有地區選舉，而近期的黑色風暴又有由街頭蔓延到大學校園的發展，上述變化，都令香港的暴亂進入待變格局。

一年將盡，參照六七暴動的歷史，當年在接近年底時，亂事亦漸平復，進入收尾階段。現在外有中美雙方盛傳下月便會簽署階段性協議，內有本地民意亦出現對暴亂厭煩並要求盡快平暴的轉變，期望黑暴月內收尾的呼聲愈來愈強了。