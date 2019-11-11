正論：綜援無助脫貧　港府為富不仁

港府即將公布最新貧窮情況數字，對上一次公布「五個港人一個窮」震驚全城，成為港府愈扶愈貧的最醜陋註釋，新數字會有改善嗎？觀乎勞福局局長羅致光為綜援扶貧效果不彰搬出種種藉口，已可預知貧窮情況將進一步惡化，儼然為動盪不安的社會埋下多一個民怨炸彈。

羅致光在網誌自爆，綜援的扶貧效果由一四年的百分之三，下降至一七年的百分之二點五，主因是領取綜援人數逐年輕微下降，以及綜援金額按通脹調整，而貧窮線則按住戶收入調整，過往數年的住戶收入升幅高於通脹，致使綜援戶脫離貧窮線的機率下降。他又為港府扶貧失敗「打底」，事先張揚稍後公布的二○一八年香港貧窮情況數字，綜援的脫貧效果將繼續下降。

撇開種種語言偽術，綜援扶貧效果每況愈下，根本原因是港府錙銖必較，綜援金額不足以應付基本生活開支。有調查指出，五成六綜援戶的住屋租金開支高於租金津貼，超出的金額由五、六百元至一千元不等，需動用基本生活津貼交租，生活捉襟見肘，綜援戶子女連補習班也無錢參加，永遠輸在起跑線，跨代貧窮只能世世代代地延續下去，貧窮死結又怎麼可能有解開的一天？

說來諷刺，香港是世界有數的富裕城市，財政儲備過萬億，偏偏官富民窮，貧富懸殊冠絕全球發達經濟體。港府去年公布一七年香港貧窮情況，在扶貧政策介入前，整體貧窮人口高達一百三十八萬，貧窮率逾百分之二十，即五個港人一個窮，令人咋舌；就算計及港府恒常現金津貼後，貧窮人口仍超過一百萬，亦為歷年新高，新一年數字肯定進一步惡化，這豈止是香港的悲哀，簡直是香港的恥辱。

沒錯，資本主義其中一個殘酷鐵律是汰弱留強，貧者愈貧、富者愈富在世界各地並非鮮見，負責任的政府通過扶貧政策讓財富再分配就是應有之義。尤其是港府庫房肥到漏油，大有能力改善貧窮問題，無奈事實恰好相反，港府竟然愈扶愈貧。這說明了一個問題，就是扶貧政策「堅離地」，錢花了卻毫無效果，加上本港產業結構廿多年不變，經濟大餅無法做大做闊，港府既無法授人以魚，更無法授人以漁，貧窮問題積重難返，何足為奇。

最令人不齒的是，歷屆政府都強調重視扶貧，林鄭月娥甚至多次吹噓大幅增加社福開支，一再揚言為自己做過社署署長、了解基層疾苦而自豪，但貧窮人口卻節節上升，綜援戶感受不到林鄭與他們同行，只感受到被政府拋棄。有恒產者有恒心，無恒產者無恒心，這是放諸四海而皆準的真理，香港這些年亂象紛呈，終於藉着反修例暴亂大爆發，不就是不患寡而患不均嗎？

歸根究柢，港府扶貧一味小打小鬧，小恩小惠，治標不治本。特別是歷屆政府最愛以「派糖」說事，彷彿派了糖就等於扶了貧、盡了責，到頭來只是甜一甜嘴巴，甚麼也沒剩下。如今香港面對外憂內患又陷入技術性衰退，失業率隨時大幅上升。港府繼續頭痛醫頭，腳痛醫腳，香港這艘破船除了無止境往下沉，恐怕已沒有第二條路可走。