神州觀察：官員多無心問政　政府何來公信力

陝西安康市一張由政府貼出的通告，竟出現錯別字、文法不通等超過二十處錯誤，引起廣泛熱議，對地方政府形象和公信力造成極壞影響。

該張通告全稱為《安康市漢濱區人民政府關於進一步加強中心城區犬類管理》，是當地政府在區內各處張貼，表示會加強城區犬類管理，卻有市民發現通告內容錯漏百出，其中《中華人民共和國動物防疫法》寫成《中華人民共物防疫法》，「犬隻」寫成「犬值」，「飼養犬隻」寫成「思想全職」，「犬隻排泄物」成了「大隻排泄物」，「宰殺」成了「幸殺」。除此之外，這則通告上還存在一些語句不通順以及標點符號錯誤。

一份政府通告，錯別字連篇，簡直就是低級錯誤合集。政府類文告本應是精準的、權威的，結果竟然是連小學生都不如。雖然該區辯解是基層工作人員出錯，但按慣例上級文件基層一般原文照抄，可見通告從區政府發出時已有錯誤。

區政府相當於縣級政府，以目前教育水平，黨政機關公職人員應當基本上擁有大專以上學歷，文書公案如此粗糙，令人難以置信。直接原因除了工作人員的懈怠、基層政府管理的疏漏失當外，亦表明基層官員素質普遍不高，從更深層面講，是官員尸位素餐，無心問政。

錯得離譜的政府通告其實並非罕見，近年各地政府網站嚴重錯別字也層出不窮，例如陝西銅川市商務局將「政府」錯寫為「攻府」，亦有網站將「共和國」寫成「共合國」。此外，內地宣傳部門尤其是官媒在以往的報道中，也出過不少讓人啼笑皆非的錯誤，例如新華社曾把「最高領導人」寫成「最後領導人」，央視更是屢屢犯錯讀白字。由於內地各大媒體均有嚴格的報道控制，要求轉載官媒通稿，因而往往也是一錯錯一片，這也鬧出了不少國際笑話。

最不可思議的是，被譽為文化殿堂的故宮博物院，早前向北京市公安局贈送錦旗，竟然也有錯字；北大、清華等知名學府的校長教授們也常讀錯字。官場更是慘不忍睹，其中最典型的是西南某地省長，連續兩次將「滇越鐵路」讀成了「鎮越鐵路」。

當今神州，道德淪落，造假成風，尤其是官場，無騙不成官，弄虛作假的多，真才實學的少。博士書記、教授省長等高官尚且如此，更何況基層小吏的水平呢？顯然，基層地方政府和官媒頻頻出錯，絕不是甚麼技術性失誤，也不是甚麼意外，而是反映出真實的專業水準，同時也反映他們的公信力不過如此。當然，有的錯字也有可能是故意，比如「扶貧」常常寫成「扶貪」，而當下內地扶貧領域的情況也確實像是扶貪。