世界視線：白宮吹響集結號　彈劾爭議白熱化

美國總統特朗普表示，白宮可能在日內公布他與烏克蘭總統澤連斯基的另一次電話通話紀錄，據聞該次通話發生在今年四月，也就是引發風波的「特澤通話」前的三個月。特氏形容四月的通話「非常重要」，並公開挑戰民主黨人詳細閱讀相關紀錄後，再來告訴他錯在哪裏。

事實上，今次並非特朗普首次表示要公開電話紀錄，其競選團隊甚至還製作寫上「閱讀文字紀錄」宣傳口號的T恤。儘管特氏一再聲稱共和黨人「前所未有地團結一致」維護他，然而人們見到的是，除了共和黨眾議員上演「佔領」聽證會會場的政治鬧劇，其餘共和黨政客大多避重就輕，集中火力炮轟調查程序「欠缺透明度」、「違反程序公義」；至於掌握特朗普政治命運的共和黨參議員，更多是顧左右而言他，儘管像羅姆尼公開發炮的並不多見，但也有人表示要尊重憲法機制，一旦彈劾進入參議院階段，他們的角色將類似於法庭的陪審團，而不是政黨的成員，跟總統「大難臨頭各自飛」的意味濃得化不開。

更何況，隨着國會舉行公開聽證會，所謂「欠缺透明度」的指控再難站得住腳。在此情況下，特朗普必須就個人清白展開正面論述。有媒體報道指，副總統彭斯日前與共和黨參議員共進午餐，被視為就保特朗普「統一黨內認識」。綜合而言，共和黨未來的「挺特」策略，主要有以下兩點：第一是乾脆否認有所謂「條件交換」。特氏被指抽起數億美元軍援以脅迫烏克蘭當局調查拜登父子，問題是，該筆援款在烏方未有任何實際行動前就已經發放；再者，不管是特朗普還是澤連斯基，均否認存在「條件交換」。

另一更具「進攻性」的辯解，乃「條件交換」本來就是美國外交政策的「常態」，沒甚麼好奇怪的，要求中南美洲國家加強堵截難民，否則停止經濟援助，即是最近例子。言下之意是：只要對國家有利，搞「脅迫外交」並無大問題。當然，調查拜登父子「貪腐」醜聞，到底是否只為特氏個人私利，只有他自己心知肚明。