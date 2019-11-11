功夫茶：護傘洞破風雷急　獵狗末路劫難逃

池塘一夜秋風冷，獵狗終須山上喪。人稱「上海仔」嘅本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟郭永鴻，因為犯案纍纍、棄保潛逃而淪為落水狗，加上其販毒集團成為國際社會眼中釘，出貨財路被多國政府合力截斷，搞到家吓要四圍賒借撲水，呢啲咪叫有咁耐風流、有咁耐折墮囉。

嗱，本報收到消息，上海仔近年透過身邊人不斷打長途電話予中港澳人士「籌旗」度日，金額由五十萬元至過百萬元不等。當然啦，呢挺通緝犯、過街老鼠，一定唔會係有借有還嘅上等人，借錢畀佢隨時惹官非，有人敢借至奇。

喂，阿哥，上海仔作惡多端，仲可以捱到今日都算奇迹，每次警方執法前都可聞風先遁，仲兩度棄保潛逃，到底憑乜嘢咁神通廣大呢？有道是「鼠憑社貴，狐假虎威」，除咗佢自稱有國安及公安兩把保護傘，仲多得警匪一家，兼且有律政司照住，當然巴閉。

呢，好似佢「條𡃁」本港退休高級警司王福林，兩條友拍住上過大海搵食，本來都好好景㗎，點知上得山多終遇虎，二人涉嫌於澳門盜竊及訛騙，偷取本港富豪存於夾萬嘅籌碼及現金合共六千萬元，其後被該富豪發現並到澳門舉報二人，遭通緝至今。

當然，上海仔喺本港涉及兩案四罪都冇事，點少得司法包庇！佢更大嘅靠山，乃係有「契媽」關照！所謂走佬要有卡，契媽送上「AE黑卡」畀佢任碌，之所以貪威識食、好嫖爛賭依然風光度日，就係咁解。據悉呢個契媽來頭不小，乃係一名曾任暫委法官嘅法律界人士配偶，契爺咁猛料，難怪律政司呢把保護傘咁出力照顧，為佢製造潛逃機會。上海仔碌完卡要找數，就派手下四出度水償還，當中會唔會涉及佢犯罪所得嘅那渣錢，諗都諗得到。

各位街坊睇到啦，上海仔既有本港警方及律政司充當保護傘，又有法律界契爺契媽照住，兼自稱有「雙安」撐腰，即係有齊「全國法律保護傘」，難怪佢咁神通廣大，餐餐都走得甩啦。

不過咁，眼前道路無經緯，皮裏春秋空黑黃。螃蟹橫行一時，到頭來不免被煮！所以呢，即使上海仔有過風光日子，但佢始終都係死路一條！仲有啊，信用卡嘅持有人同簽卡人不符，還款來源又唔清唔楚，有關行徑已有串謀詐騙及洗黑錢之嫌，兩罪最高分別監禁十四年，到時「兩母子」攬住一齊踎監，都好慘情啫。

正所謂，鳥窮則啄，獸窮則觸，人窮則詐。鳥無處可飛時，就會亂啄；野獸無路可去時，就會到處亂撞；人到走投無路時，就會開始欺騙！上海仔多行不義，昔日保護傘已隨雨打風吹去，契媽亦唔照得佢幾耐，一旦山窮水盡，除咗落水獵狗山上喪，乜仲有第二條路等佢咩？