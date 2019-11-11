甚麼是革命？革命是改變現行的既得利益格局，讓富者受損，窮者得益。革命可以是暴力，亦可以是非暴力，只要既得利益者肯讓步，便不用暴力鬥爭，革命便變成和平的改革。對於一個社會來說，這是最好的方法，減除破壞的作用，更重要的是，避免社會撕裂帶來的長期衝突。在妥協的基礎上維護社會穩定，社會穩定才可以有發展與建設，從根本上改變既得利益格局。

在回歸前，香港經歷了一次革命，就是英國人在香港、包括新界建立統治，掠奪了不少香港原有鄉約地主的土地擁有權，也改變了香港的稅收制度。故此，建立殖民地革命便要經過戰爭──兩次鴉片戰爭和一八九九年四月新界鄉民抗英之戰。

在此之後，香港只經歷改革，而且是由英國人主導的。失敗的是港督楊慕琦的一九四六年政制改革，成功的是上世紀七十年代港督麥理浩的新政，都是改變香港內部的既得利益關係，卻不動搖英國在香港的統治。

一九九七年香港回歸，實際上是另一次革命，應該是革殖民地既得利益的命，只是「一國兩制」的政策企圖把革命轉變為改革，可惜推行的結果，是「五十年不變」變成「五十年不管」，香港的既得利益者變本加厲地通過金融、地產掠奪香港社會的財富。回歸二十多年竟然沒有去殖民地化，反成為殖民地既得利益者更有大發展的時期。內地支援香港社會的種種利益，大部分歸入原來既得利益者的手裏，香港的深層次結構矛盾日益嚴重。

佔中與今次反修例政治暴亂不是革命，並沒有觸動既得利益者，反而是既得利益者發動的反革命，企圖在香港爭取更多利益。而參與者，背後是外國政治勢力和香港本地的大資本大既得利益者，主要是小既得利益者的中產階級、英美體制的專業人士、政府高額補貼的大學生、中學名校的學生，和一些宗教團體，他們被發動所爭的是捍衞他們現有的各種利益，打擊內地因素，因害怕內地會侵蝕他們在香港的利益。

光復香港、時代革命乃至五大訴求，全不關乎民生，不關乎基層社會的利益，反而是罷工罷課，在社會裏隨意打砸燒，攬炒香港，都是破壞香港的民生經濟，用破壞與暴力加上引進外國勢力來脅迫特區政府和中央政府就範，更進一步來保障他們在香港已經十分優越的特殊利益，實際上是把應該分給基層群眾的政府資源掠奪，不理會處於貧窮線下的眾多民眾的生活。這是富人、既得利益者的反革命，目的是否定回歸帶來的改革，也扭轉改革的妥協！