反對派經常強調香港三權分立，這分明是睜眼說瞎話。無論是回歸前或回歸後，香港的政治體制都是行政主導，過去港督固然說一不二唯我獨尊，現在特首同樣擁有制訂政策和人事任免等極大權力，從來沒有三權分立這回事。反對派混淆視聽，無非想廢掉行政主導，凸顯立法及司法地位，以便他們為所欲為。

可以見到，正是因為反對派百般掣肘，港府淪為跛腳鴨，行政主導才會名存實亡，反而立法及司法權力不斷膨脹，儼然凌駕於行政之上。特別是司法權力完全不受制衡，司法獨立異化為司法獨大，更是引發許多亂象和爭議。在這場反修例黑色暴亂中，司法機構的表現尤其反常。五個月來，警方拘捕了三千多人，只有五百人被檢控，至今沒有一名暴徒被判刑，司法機構拖拖拉拉，高舉輕放，不是很不可思議嗎？

有人提議倣效英國處理倫敦騷亂的做法，設立特別法庭廿四小時審理案件。這本來不失為可行辦法，奈何港府畏首畏尾，在反對派阻撓及司法機構抗拒之下，只能淪為空談。退一步說，即使設立特別法庭，也不能保證所有案件都能獲公平處理。試想想，侮辱國旗罪僅判處社服令，這有甚麼阻嚇作用？與其說是執法，不如說是放縱。「警察拉人，司法放人」的魔咒不能破除，說甚麼都沒用。

除了設立特別法庭，難道沒有其他辦法嗎？辦法不是沒有，問題是港府做不做而已。一九六七年暴動，港英政府啟動《緊急法》，一口氣通過了多條附屬規例，包括三人以上聚集就可以控以「非法集會」、禁止煽動性廣播及張貼煽動性標語，警方更可以在毋須理由之下拘押犯人長達一年之久。揚湯止沸，莫若去薪。單是延長拘留期這一條，既可以防止被捕人士再次充當暴徒，也可以防止司法機構充當暴徒保護傘，何樂而不為？中央三令五申要求盡快止暴制亂，港府還在等甚麼？