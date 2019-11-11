以往警隊其中一個主要任務是掃黑，現在警察每天也是上街掃黑，不過此黑不同彼黑，由對付黑社會改為對抗黑衣暴徒，警隊現時承受的卻是前所未有的壓力與危機。政府無能，把止暴制亂的艱巨重任卸責給執法者，警方現時最大敵人是無日無之的示威暴亂，所以人手調派重心也顯然集中在防暴，日常巡邏的工作也無可避免地調整，問題是，調整後還能維持社會秩序正常運作嗎？

只要看看官方數字，便知道側重防暴，減少巡邏，令社會陷入另一方面的治安危機。今年七至九月入屋爆竊案件較去年同期激增超過七成，而地舖更加成為光顧對象，單是慈雲山一個商場，一個早上便有兩宗電閘爆竊案。相反，俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款通知書則大減一半有多，因為人手短缺，抄牌次數自然減少，各區違泊激增，沙田一條三百米道路違泊了逾百車輛，出現兩線行車三線違泊奇觀，其他地區亦有同樣情況，在土瓜灣更有多輛載滿石油氣瓶的貨車違泊，如在社區埋下計時炸彈。

最奇怪是警方重心止暴制亂，但暴徒卻可以對一些目標店舖大肆破壞，拍照然後揚長而去，甚少當場可以拉人，而且亦未見有機會破案，皆因全部都蒙面，閉路電視拍了片亦不怕。拳頭在近，警方在遠，造成寒蟬效應，以及黑色恐怖，為了避免成為破壞目標，很多本來沒有立場的食肆，甚至偏藍的商戶紛紛屈服，聲稱支持示威者訴求，與建制陣營人物劃清界線。這種霸凌行為，和以往黑社會收陀地費有甚麼分別？

市民及商家受法律保護，有權利免受暴力及罪惡的威嚇，現在卻受兩邊左右夾擊，還有黑社會及假難民等毒瘤，警方顧此失彼，若未能及時補救治安漏洞，香港很快淪為黑暴罪惡城，市民遲早每天要帶武器上街自保。示威者口中的光復，從頭到尾都是攬炒，毀滅香港繁榮。