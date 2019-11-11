反修例暴亂愈演愈烈，看不到有平息迹象。今次暴亂的一個特點，是有蒙面黑衣人集中襲擊中資商號，例如銀行、手機店、書店，和主要股東或管理人被指為支持政府人士的食肆和零售店。有銀行和商店因位處反修例暴亂集中地區，竟然多番被襲，上周剛找工程商作修補後，下周又再被砸爛搗毀，除了關門停業，竟然沒有任何辦法自保。

過去香港不少銀行、金舖都會僱用武裝守衞，防止匪徒打劫搶掠。這些武裝守衞都是印、巴籍人士，神高神大，正是「唔打得都睇得」，很有震懾效果。他們大多數配備霰彈鳥槍，如果有人惡意闖入攻擊，這些守衞會舉槍相向，甚至動手制服匪徒。這些攜帶武器槍械的武裝守衞何時開始減少甚至停用，則不得而知，現今已不復見銀行、金舖有武裝守衞了。

面對黑衣蒙面人的突然襲擊，不知現時銀行和手機店有否考慮重新恢復設置武裝守衞制度，好保護店舖免受攻擊？至於售賣的商品價格相對低廉、價值沒有那麼高的零售店，則可以考慮建立聯保制，幾家鄰近店舖合資僱用武裝守衞巡邏，減輕負擔。

舊時中國的地方駐軍集中在省城、縣城及少數大城市，鄉村地區沒有駐軍防衞，若有賊人來攻擊，鄉村會飽受蹂躪，富戶人家被綁架，付贖金才會放回。正因為駐軍鞭長莫及，有些鄉村會自行組織鄉勇團練，時常操練，購備武器，遇外力入侵或盜賊攻擊時武裝自衞。清朝末年太平軍攻佔江南，正規軍的八旗兵已久疏戰事，早失去作戰能力，逢戰必敗，本來是烏合之眾的太平軍所向披靡，攻城掠地。滿清政府無力對抗，於是由曾國藩等鄉紳組織地方軍隊與太平軍作戰。曾國藩麾下的湘軍和淮軍，正正是來自湖南、安徽等省各鄉的鄉勇和團練改組而成，殲滅太平軍的正是這些地方自衞武裝力量。

今時今日的香港正如昔日被太平軍席捲的江南，政府無力保護人民，商戶不時受到攻擊需要自保。如果能夠成立鄉勇和團練一類自保性質的武裝自衞力量，說不定足以自保，減少損失。

倒不知今時今日的香港，由商戶自己組織武裝自衞力量以作自保是否行得通？會否如北角的福建幫般，組織起來保衞家園、抗拒黑衣人攻擊破壞的街坊團體被視為黑幫，當作糾眾行兇被警方拘捕控告，攻擊者變作苦主，自衞者淪為黑幫？

警方無力保護商戶，任由商戶被攻擊受破壞，如果僱用武裝守衞也被政府禁止，商戶自己組織起來又被檢控，政府難道叫商戶綁手綁腳，任由暴民魚肉？