香港遭「政治精神病」入侵，能保持正常思維者稀，各大學更成為重災區。日前科大男生不幸墮樓身亡，校園的悼念活動又變成失心瘋的到處破壞，校長府第被塗鴉，內地教授辦公室遭「裝修」，校內美心集團經營的食肆全部被毀。之前更有本地生當着校長史維面前「私了」內地生。

內地研究生近日更掀起一片逃亡潮，畢業禮當日，不少內地生倉皇逃命，擔心隨時遭本地生暴打，直到逃到內地口岸，看見「中國邊檢」四個大字才感到安全。嗚呼哀哉！向以安全城市自居的香港現在淪為殺戮戰場，被政治病毒入侵的大學生到處打砸破壞，逼校長表態，甚至進一步演變成納粹式「大屠殺」，視內地一切為寇讎，實行「種族滅絕」，令人心寒。

目前已有過百名科大教授實名聯署，要求校長嚴肅處理內地生被私了一事。史維表明會徹查校園暴力行為，倘有科大生涉事必追究到底。校方又發聲明，促港府必須就社會紛爭盡快提出可行解決方案。誠然，暴亂不止，最大責任必然是港府無能，但暴力入侵校園，大學生個個不辨是非，唯暴力是尚，難道大學本身沒有責任？

顯而易見，誰大誰惡誰正確已成香港新常態，幾百名學生足以騎劫整所大學，由校長到教授再到教職員，不是黑白不分，就是懾於淫威，明知學生錯也不敢直斥其非。一個巴掌拍不響，社會紛爭不可能只有一方錯晒，另一方啱晒，大學在今次的反修例風暴中扮演極不光彩的角色。史維要求政府平息紛爭的同時，是否也應為「教不嚴、師之惰」作出檢討和問責？

大學生已是成年人，自己做的事理應自己負責，為何犯了法要逼校長盲撐？逼學校提供法律以至財政支援？說穿了，大學生毫無承擔，他們深知遲早受到法律制裁，惟有逼學校幫忙「洗白」。只要連大學校長都指黑為白，他們就有大條道理犯了法也不用受罰。