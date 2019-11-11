科大一名男學生在將軍澳尚德邨停車場墮樓身亡，英年早逝，教人惋惜。據聞他當日不是直接參與群眾活動，而是支援活動中的朋友，但無論直接、間接，不少人都認為他是為反修例運動而犧牲的。部分人更給憤怒沖昏頭腦，甚至指該青年是給警察拋下樓致死，揚言要血債血償。

經過一場反修例運動，我不介意使香港短暫失去繁榮，但介意使香港人失去理智。整場動亂中的暴徒不少，至今還沒有一個例子證明有示威者被他殺。這位科大生當天就連直接參與示威活動也沒有，又何以會招致所謂的「黑警」去殺他？

退一步說，這位年輕人當時是從三樓墮落二樓，只一層樓的高度便致死，是不幸，但不是必然的。他也有可能昏迷後醒過來，講述出事件經過，若然警察有心謀害人，會在這麼矮的地方下手嗎？對方一旦死不了，豈不東窗事發？

強姦犯要下手，不會選在炎夏白天的公眾沙灘，因為做見不得光的事，自然不能在眾目睽睽之下。公眾沙灘是最不適合強姦的地方，公眾停車場便是最不宜行兇的場地。現今的汽車不少都裝有車頭攝錄機，場內有一百輛車，可能便等於有一百對眼睛在緊盯着，所有人的舉動都未必能逃過法眼。如果殺手要行動，首選該在荒山，次選在道路，再次選在普通樓宇，最不會挑選的地方便是停車場。試想想，如果真有殺人的黑警，他們會這麼笨，偏偏在最不該下手之處下手嗎？

早前，香港海面發現浮屍，又有人懷疑死者是遭警方謀殺。要想毀屍滅迹，有很多專業方法，外人不懂，警方也會懂的。就算真是馬虎到要棄之於大海，難道就連綑上幾塊石頭，將之沉於海底也不會嗎？別有用心者老是想向警方強加罪名，但無論所說的罪名是甚麼，最少都該合乎基本邏輯吧。