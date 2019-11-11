港府止暴制亂得把口，林鄭縱使獲中央「高度信任」和「充分肯定」，可是強心針打下去，烈火暴行湧上來！看來林鄭及其管治班子也許「虛不受補」，香港未來的日子難捱也。

本港經濟下行，旅遊、零售、飲食業首當其衝，美國華特迪士尼公布今年第四季業績，香港迪士尼營運收入減少逾四億港元，預料今個財政年度全年營運收入暴減逾二十一億港元，老朽相信海洋公園也好不了多少。鬼咩！這麼多行業吊鹽水，酒店要減價促銷，賓館、酒樓、食肆未到聖誕、新年已排住隊等執笠。

事實上，大家只要稍為留意一下自己所居住嘅地區，不難發覺周街多了吉舖，執笠的食店屢見不鮮！打工仔飯碗不保，講真，香港人本來就少有的笑容，就更稀罕了！尤其是自反修例風暴爆發以來，打砸搶燒、「私了」不斷，腥風血雨，經常堵路示威，烈火熊熊、硝煙瀰漫，仲有人敢出嚟食飯消費咩？日前政府又考慮第四輪紓困措施，可惜都係雷聲大雨點小。政府已多次預警本港經濟陷入技術性衰退，全年呈現負增長難以避免，惟第三季GDP按年跌百分之二點九，惡化程度令全城嘩然！再加上內憂外患，內憂就係止暴制亂看不到一絲曙光，外患則是中美貿易戰雙方不斷的糾纏，變數難測，你話香港經濟點會唔死翹翹？

本報「正論」日前指出：「港府先後推出三輪紓困措施，合共用了超過六百億元，不可謂不大手筆，但成效不彰……對於外界要求推出消費券直接刺激經濟，他（陳茂波）又大耍太極，搬出外國例子強調成效輕微，反而呼籲地產商減租。何謂不務正業、敷衍塞責，這就是人辦。」旨哉斯言！特區廢官就係愛巧立名目，甚麼「特別‧愛增值」，完全不知道何謂「要買真鋼一條線，不買廢鐵一大片」的至理，涸轍之鮒，就嚟渴死啦，仲研究乜鬼增值？家陣等錢開飯啊！