美國政府已知會聯合國啟動退出《巴黎氣候協定》程序，預期退出過程需時一年，即在明年十一月總統大選後一日，正式退出《巴黎氣候協定》。該協定是由聯合國一百九十五個成員國在二○一五年氣候峰會中通過的，目標在共同遏止全球暖化危機，協議訂定出把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水準以上低於攝氏兩度之內，並努力將氣溫升幅限制在工業化前水準以上一點五度之內，以減少氣候變遷的風險和影響、不影響糧食生產下，增強氣候抗禦力和溫室氣體低排放發展，以及使資金流動符合溫室氣體低排放和氣候適應型發展。

美國退出巴黎協定的動作，在一七年由特朗普一錘定音，因為該協定的簽署國家，需要在規定締約方在生效日期（一六年十一月四日）起的三年內不得退出，故美國就抓緊時間，在最短時間又有體面地退出協定。實踐巴黎協定內容需付出一定經濟及工業投資，例如發電必須轉用天然氣才能減少排廢，這個投資可謂天文數字，工業轉用更多環保效益工序也要增加成本，農業用殺蟲劑及肥料要轉用環保新標準，生產效益減慢。美國這個龐大市場要搞巴黎協定的環保標準，財政開支將幾何級增加，如意算盤打不響，遂急急腳退出協定。

美國國務卿蓬佩奧近日更狡辯，批評協定為該國帶來不公平的經濟負擔。要搞好生態環境、為下一代謀福利當然需要經濟投資，巴黎協定下各締約國家同樣要付出才能達標，如果各締約國均以美國的理據退出協定，那又為何要訂定這條巴黎協定？蓬佩奧稱，美國會繼續根據實際及務實模式，潔淨及高效地使用各種能源及相關科技。這個是美國本身的事務，是否做得到，沒有人去理會，與按照巴黎協定標準受監察不能同日而語。

美國長期是消費主導國家，進口物資滿足國內需求，從別國進口環保製成品使用，自然沒有必要投資環保。