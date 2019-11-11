「中國書法家協會」（書協）前副主席趙長青涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查，成為中國書協近年來首個落台的副主席。內地藝術界追逐權力、追逐金錢的現象日益嚴重，「官員書畫家」成群結隊，成為官場腐敗另一道「風景線」。

趙長青曾當過兵，曾任黑龍江省委宣傳部副部長，被業內人士認為「書法水平一般」。他盤據中國書協領導層十年，將自己塑造成為「書法家」。據報早年趙長青的手書條幅售價僅幾千元，擔任書協領導之後，「作品」價格一路上升，對聯等「書法」可賣到六萬元，拍賣行的估價甚至高達十萬元。

其實，內地一些官員以「書法家」自居，就是便於受賄。趙長青曾被公開舉報「賣字斂財」，而最近被起訴的國家質檢總局前副局長魏傳忠也是中國書協會員。趙、魏兩人也有交集，魏傳忠早前舉辦書法作品展，還出版了幾本作品集，當時趙長青作為中國書協副主席，還做過「名家點評」，大肆吹捧。

不少官員拚命鑽營，為了在書協當主席、秘書長、理事，然後按官職大小標價出售作品，主席的字比副主席的貴，副主席的字比秘書長的貴，表面上是賣字，實際上是套現特權，甚至用來洗黑錢，變相受賄。中國書協曾經一次性開除或者終止十多名涉貪官員的會籍，絕大部分是各級官員和國企負責人，包括廣東省政協原主席陳紹基、河南省委原常委王有杰等人。

除了書協之外，中國美術家協會（美協）亦被金錢腐蝕。中國美協前副秘書長杜軍，近日因受賄被判囚六年；美協前主席劉大為的女婿王景利，因以劉的作品詐騙二千萬元，被深圳市中院列為失信被執行人。

杜軍曾是中國美協前主席的學生，用金錢財物維繫「師生關係」，一步一步升為美協展覽部主任、副秘書長。他被通報利用職務便利為他人在畫展中入選作品、獲獎、取得美協會員資格等方面提供幫助，非法斂財。

內地畫家要想立足圈子，必須先成為美協會員，而欲成為會員，就必須攀附美協官員，導致藝術界不看作品看背景，各類腐敗叢生。吳冠中生前曾經批評，很多畫家都想進美協，進入美協獲一官半職，好去辦展覽，或者進畫院吃皇糧當專業畫家，把畫價炒上去。而書法界比美協更是有過之而無不及，不懂書法的人也能進入書協，只要有官職，寫字就是印錢。

由官員把持書協、美協，腐敗自然隨之而來，不少人混入藝術家行列，以低劣作品欺世盜名。另一方面，官員利用協會權力中飽私囊的藝術腐敗頻現，導致藝術品市場畸形發展，不僅令中國藝術界數十年來難有大師和名家，原本靜雅淡泊的美術協會、書法協會，也變成了爾虞我詐的名利場。最悲哀的是，即使專業的書法家和畫家，也個個眼中只有錢，根本不在乎藝術成就，只在意作品價值。書法、國畫是最富中華氣韻的文化瑰寶，如今卻無處不沾滿銅臭，萬般皆下品，惟有做官高，官場如是，藝術界也如此！