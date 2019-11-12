世界視線：蘇格蘭吹獨立號　英國朝野忙招架

隨着英國脫歐進入最後階段，蘇格蘭的獨立浪潮再度高漲。當地第一大黨蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁、蘇格蘭首席部長施雅晴日前公開宣稱：「蘇格蘭從來未離獨立這麼近，真的已經觸手可及。」這獨立的號角傳到倫敦西敏寺，無論是困守唐寧街的保守黨首相約翰遜，還是兵臨城下的在野工黨黨魁郝爾彬，都破天荒異口同聲說不。

針對英國將於下月中提前舉行大選，SNP發出戰書：「如果我黨再一次贏得競選勝利，蘇格蘭便無可質疑的擁有了決定自己前途的機會。」施雅晴還率領民眾在格拉斯哥舉行獨立集會，直指既然英國可以脫歐，蘇格蘭就可以脫英，同時昭告倫敦國會的政客們勿低估蘇格蘭人民的呼聲。

一四年舉行的蘇格蘭公投中，獨立派以約十個百分點落敗。但最新民調顯示，支持獨立的蘇格蘭民眾高達五成二。SNP決定在今次大選中與工黨合作，一旦工黨勝出，就會要求英國國會在今年底之前，將獨立公投的憲制權力下放給蘇格蘭地方議會，以便在明年實現二次脫英公投。SNP號召蘇格蘭選民通過投票將約翰遜趕出唐寧街，以便親歐盟的工黨上台。郝爾彬固然不支持蘇格蘭獨立，但他領導的黨承諾在執政後推動第二次脫歐公投。既然英國公眾可以就脫歐問題再投一次票，那麼蘇格蘭為何不可以就脫英問題二次公投？

因此，無論英國脫歐與否，無論是保守黨還是工黨上台，都要迎接來自蘇格蘭的這波獨立巨浪。施雅晴甚至嚴厲警告，無論英國的下一位首相是誰，如拒絕向蘇格蘭交出公投權力，便等同與蘇格蘭人民的意願為敵。可是，一旦公投權下放到蘇格蘭，那威爾斯、北愛爾蘭是不是也要一視同仁？倫敦的政治領袖們，怎可能承擔合眾王國土崩瓦解的歷史罪責？

保守黨與工黨作為英國兩大主流政黨，雖然在脫歐問題上鬧得不可開交，但對於下放公投權卻是一口回絕。問題是，若SNP於下月的大選中，在蘇格蘭地區取得壓倒性勝利，那麼唐寧街的新主人就很難迴避施雅晴的戰書。