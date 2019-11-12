產評：高成數按揭大增　人禍累港更可怕

香港亂局變本加厲，經濟已失去穩定的基礎。在這個時候，港府反而放寬住宅按揭成數，致使近月樓市價量齊升，市場對高成數按揭的需求大幅增加，變相令這個全球最難負擔的樓市，風險進一步增加。偏偏低息環境下，用家對負資產的警惕不足，所謂「禍患常積於忽微」，人禍猛於虎，莫過於此！

繼土地註冊處數據顯示，十月全港二手住宅買賣登記按月回升逾兩成後，上周香港二手樓價指數不但結束了十周跌浪，更創下十五周以來最大單周升幅。顯見放寬樓按，確實激起了樓市成交和價格，這與香港的社會激烈動盪、百業蕭條，形成強烈對比。

更有按揭代理指出，最近的按揭申請者八成都傾向敍做高成數按揭，對按保的需求顯著增加。無他，美國減息後，香港各大銀行亦宣布降低最優惠利率，在低息預期進一步確立下，用家受到政府的「鼓勵」，更進取申請按揭貸款，借多一點，買大一點。可以預計，明年首季按保提取宗數及金額必明顯飆升，當真福禍難料！

首先，這批在經濟轉差而樓價高企時候以高成數按揭上車的用家，財務槓桿風險自然更大。一旦樓價下跌逾一成，這批上車的用家便會變成負資產一族。其次是，目前接近年底，銀行多已完成今年的放貸目標，故在發放樓按貸款方面會較保守，但當新一年度又要開始「跑數」時，礙於經濟景氣差劣，企業及消費貸款需求不前，相信樓按業務會繼續是各大銀行必爭之地，到時貸款資產質素的變化值得注視，最怕變成另一個拖垮經濟的計時炸彈。

當然，有人會話，香港過去亦曾出現負資產，按揭計劃年期長，長命債長命還，樓價終會重納升軌，負資產非「洪水猛獸」云云。其實這個說法建基於一個大膽假設，就是香港樓市會維持過去的周期變化，十年八載又一個周期來臨，買樓肯「坐貨」就不會輸。但別忘記，逾十年的長期低息環境，以及當前香港的政經困局，是前所未有。內地資金對投資海外資產的需求，亦隨着內地經濟發展而在起變化。誰能百分百確保，負資產必有翻身之日？

強如美國，當年也未及察覺次按問題的嚴重性，最終演變成一場金融海嘯。香港的社會資源長期傾側地產，政府本應吸取教訓築好安全防線，而並非去主動添油撥火，在無法彌補土地政策的缺失下，着手以增加金融槓桿來滿足政治目的。看來天災再可畏，都比不上人禍可怕！