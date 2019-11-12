神州觀察：以錢封口掩罪責　警察枉法竟私了

內地警方濫權枉法、屈打成招之事十分普遍，出了事通常又會設法隱瞞，逃避罪責，譬如對當事人軟硬兼施，以給付「封口費」私了便是慣用伎倆，且屢屢能夠迫使對方就範。惟此舉明顯有違法治精神，尤其對於枉法警員的錯上加錯行為，必須嚴肅追責。

河北唐山警方早前在查處一間洗浴中心賣淫嫖娼行動中，誤將住在附近的一名六旬老翁當嫖客抓走，並以言語侮辱及多番毆打，以致需入院治療逾月。事後警方欲以九萬元私了，條件是老翁不得向警方追責及對外透露消息，惟事件仍遭媒體曝光，警方憤而上門討回封口費，至於老翁所受冤屈，更着其自行走法律程序，一切只待公事公辦。

都說執法犯法，罪加一等，而唐山警方所犯的又豈止一條罪責？抓錯人已是嚴重瀆職在先，不明就裏、上來就打人，則屬錯上加錯。抓錯打錯仍不認錯，以致一錯再錯，私了不成更做起甩手掌櫃，乾脆甚麼也不理會，而且還敢理直氣壯、有恃無恐地上門討回封口費，簡直無法無天，怎樣都與執法者對不上號。

內地警方在濫用私刑問題上，長久以來一直為人詬病。就拿本案來說，警方面對六十多歲的老翁亦能下得了手，絕非一般的心狠手辣；退一萬步說，就算被抓的真是嫖客，警方又哪來的權力毆打犯人？難怪內地的監獄、看守所老是發生「躲貓貓死」、「洗澡死」、「睡夢死」之類的離奇死亡事件，原來就是這些人造成的。對於這樣的壞警察，若不能嚴厲懲處，以儆效尤，又如何保證不會有更多的冤假錯案發生？

而在內地現時的法治環境下，法律程序又豈是一般民眾能夠「走」得起？到頭來不但難以討回公道，只怕還將招致更大的損失，警方此舉就是暗示當事人不要再瞎折騰，識趣的只能乖乖接受不公平條件，這亦令「封口」操作每每能夠輕易得逞。二十一年前，湖南永州有運磚工人被同事打死，當地警方不但不破案，還充當和事老居中調停，死者家屬最終惟有接受一萬多元的封口費；早前江蘇鹽城發生近百人死亡的化工廠巨爆，有遇難者家屬除被迫簽下賠償協議，更因維權遭當局軟禁及暴打。依法治國喊了幾十年，老套路還在頻繁上演，難道內地法治一直在原地踏步？

然而，現實就是這麼令人失望，正如今次事件鬧得滿城風雨之後，當地公安分局局長雖專程往老翁家中賠禮道歉，並承諾繼續負擔其治療費用，但就絕口不提涉事警員追責問題，只表示會加強教育訓練云云，「護犢子」之情再明白不過。由此亦讓人再次領略到公權力的神奇之處，從來只能震懾含冤受屈的百姓。