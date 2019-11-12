功夫茶：文憑試滿紙荒唐言　教育失敗同聲一哭

考評局發表二○一九年文憑試中文及通識科考試報告，專家之分析，相信都唔會係盲眼雷公──亂劈啦！之不過，奇就奇怪，年年考生之中文作文都總係畀人彈到樹葉都落，呢，今年啲學生連標點符號都唔識用喎！

嗱！講起標點符號，功夫茶都知道非常玄妙有趣！好似當年同張愛玲齊名嘅女作家蘇青，佢提倡女性主義，將「飲食男女，人之大欲存焉」，一改標點，移前一位，變成「飲食男，女人之大欲存焉」，把女人也有情欲之歡嘅真切需要，活脫脫的宣示出來，真高手也。當然，老師平時如果常有訓練，譬如「行路人等不得在此小便」，張貼者的意思是：行路人等，不得在此小便。捉狹者偏偏在此小便，更理直氣壯指出，明是：行路人，等不得，在此小便！這種過癮的例子，不難找，平時語文老師多點與同學討論吓，激發其多注意標點運用之妙，便不至於「一逗到尾」或「亂點鴛鴦」吧？

近年不少考生都以「投機」心態應考作文，熟讀甚至背誦歷屆試題範文，考試時便將呢啲文章嘅主題或內容生硬地套用，事實上，以前不是常發現有些所謂「天王補習名師」，「貼中」作文題目，於是發現不少考生千人一面，考評局就話喇：如發現背誦作文，相關部分會不予評閱，影響整體評分。唉！作文都要背，試問又有乜可能會寫出筆鋒犀利，文章動人嘅作文！

嗱！其實被稱為「死亡之卷」嘅中文作文，考評局指出在資訊發達下，資訊傳播速度快，知識被簡化，好多新事物卻無助作文嘅表達能力，當考題形式改變時，考生嘅作答就出現左支右絀，顯示平日閱讀文章深度不足，着重操練式練習，思考能力難以提升。呢，即係審題不精，甚至會錯意啦！哈哈哈！乜咁似啲高官出來回答記者質詢，經常顧左右而言他，九唔搭八，平時講慣廢話，根本就唔知乜叫精準到位！

嗱！考生審題求其，難怪連好多單字或簡單詞語都搞錯，好似將「斯人」誤作「我」或「我們」，「喻」以為「愉」，譯作「愉快」、「高興」甚至推論為「回應」、「道別」，咁嘅識見，都真係倒吊冇滴墨水！嗱！咁講喇：你嘅情人頭染金髮、大髀刺花、舌環耳環肚環不缺，並已經改名加加或麥當娜，你如何還送她一闋《蝶戀花》或《臨江仙》？

講到尾，香港教育失敗，學生理解能力差勁、通識科答題又未能顯示高思維，由殖民地時代嘅「填鴨式教育」到如今仍然「讀死書、死讀書、讀書死」，甚至乎已「不讀書」，看當今大學生一味「造反有理」，不知尊師重道為何物。各位街坊，香港教育之失敗同投下資源之不成比例，確值得大家同聲一哭！